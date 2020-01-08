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ABD üslerine saldırı, uçak kazası, deprem... İran'da son 24 saatte neler yaşandı?
7 saat önce
Ülkede son 24 saatte yaşanan gelişmeler sonrası tüm dünyanın gözünü İran'a çevirdi. İran'ın Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üslerine saldırması petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.
Son 24 saatte yaşanan gelişmeler sonrası tüm dünya gözünü İran'a çevirdi.
İran'ın Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üslerine saldırması petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:34
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