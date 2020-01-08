ABD üslerine saldırı, uçak kazası, deprem... İran'da son 24 saatte neler yaşandı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD üslerine saldırı, uçak kazası, deprem... İran'da son 24 saatte neler yaşandı? - Son Dakika Dünya

ABD üslerine saldırı, uçak kazası, deprem... İran'da son 24 saatte neler yaşandı?

7 saat önce

Ülkede son 24 saatte yaşanan gelişmeler sonrası tüm dünyanın gözünü İran'a çevirdi. İran'ın Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üslerine saldırması petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.

ABD üslerine saldırı, uçak kazası, deprem... İran'da son 24 saatte neler yaşandı?, System.String[]

Son 24 saatte yaşanan gelişmeler sonrası tüm dünya gözünü İran'a çevirdi.


İran'ın Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üslerine saldırması petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:34 
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