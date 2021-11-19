Üye Girişi
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor - Son Dakika

ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor

19.11.2021 12:18

ABD Başkanı Biden, Washington yönetiminin, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulüm, baskı ve şiddet nedeniyle boykot seçeneğinin masada olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada konuyu gündeme getirerek "Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Başta Türkiye ve Batı dünyası olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çeken Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskı, şiddet ve sistematik zulme karşı en net hamle ABD'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bu konuyu gündeme getirmişti. Erdoğan, "Çin'in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz" demişti.

BIDEN'DAN KIŞ OLİMPİYATLARINA BOYKOT SİNYALİ

Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir boykot ya da yaptırım çağrısı yapmazken ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Biden, dün gece yaptığı açıklamada Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na diplomatik boykot uygulanabileceğini söyledi.

ABD'Lİ DİPLOMATLAR TÖRENLERE VE ETKİNLİKLERE KATILMAYACAK

Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı şiddetten rahatsız olduğunu dile getiren Biden'ın gündeme getirdiği boykot kararında ABD'li sporcular yine etkinliklere katılıp mücadele edebilecek fakat ABD'li diplomatlar ve yetkililer törenlere ve etkinliklere katılmayacak.

"DİPLOMATİK BOYKOT DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR ŞEY"

4 Şubat 2022'de Pekin'de başlayacak etkinliklerle ilgili konuşan Biden, "Diplomatik boykot düşündüğümüz bir şey" dedi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor - Son Dakika


Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 50+1 gündemimizde yok 12:11 AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 50+1 gündemimizde yok Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi 11:42 Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 10:54 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de 09:59 Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi 09:37 Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu 08:58 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek 08:53 JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek

Son Dakika Haberleri
12:18 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor
12:11 AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 50+1 gündemimizde yok
11:42 Bu ninnilerde danalar kovulmuyor, seviliyor: Sertap Erener'den 12 ninnilik albüm
11:41 Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
11:29 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler
11:28 Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu
11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:13 Son Dakika! Dolar 10,96 seviyesinden alıcı buluyor
Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik         
12:22
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı         
12:02
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi         
11:16
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı         
15:55
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 12:25:36. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement