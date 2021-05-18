ABD uyuşturucu batağına saplandı: Aşırı dozdan ölenlerin sayısı Covid-19 kaynaklı ölümleri geçti!

UYUŞTURUCUDAN ÖLENLERİN SAYI GEÇEN YILA GÖRE 30% ARTTI

Covid dışında başka bir salgınla, merkez üssü San Fransisco olan bir felaket olan "uyuşturucu" ile savaşan ve uyuşturucunun Covid-19'dan daha ölümcül olduğu ABD'de, aşırı dozdan hayatını kaybeden Amerikalıların sayısı 90000'e çıkarak geçtiğimiz yıla göre 30% artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl uyuşturucu aşırı dozundan ölenlerin sayısı ise ABD'de trafik kazasında ölenlerin (42000) ve silahlı çatışmada ölenlerin (44000) sayılarının toplamından bile fazla. Zira açıklamada uyuşturucu kaynaklı ölümlerin tek başına Covid-19 ölümlerini de geride bıraktığı belirtildi.

Uyuşturucu aşırı dozundan ölen 90000 kişinin yaklaşık 55000'i ise ABD'de yaygın olarak kullanılan Methamfetamin ve Fentanyl gibi sentetik uyuşturuculardan kaynaklı.

SENTETİK UYUŞTURUCU KAYNAKLI ÖLÜMLER İSE 57% ARTTI

Sentetik uyuşturudan ölenlerin sayısı ise geçen yıla göre tamı tamına 57% artış gösterdi.

Yavaş yavaş toplumunu uyuşturucuya kaybeden ABD'deki DEA'in uyuşturucuya karşı verdiği savaşı kazanamadığını gören ABD Hükümeti ne yapacağını bilemez halde çare üretmeye çalışıyor.



