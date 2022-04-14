ABD Uzay Kuvvetleri dünyaya ilk kez yıldızlar arası bir meteorun düştüğünü teyit etti - Son Dakika
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ABD Uzay Kuvvetleri dünyaya ilk kez yıldızlar arası bir meteorun düştüğünü teyit etti

14.04.2022 02:08
ABD Uzay Kuvvetleri dünyaya ilk kez yıldızlar arası bir meteorun düştüğünü teyit etti

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, 2014'te Papua Yeni Gine'ye düşen meteorun "yıldızlar arası bir meteor" olduğunu teyit etti.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, 2014'te Papua Yeni Gine'ye düşen meteorun "yıldızlar arası bir meteor" olduğunu teyit etti.

Amir Siraj isimli genç bir uzay bilimcinin Harvard Üniversitesinde lisans öğrencisi iken 8 Ocak 2014'te Papua Yeni Gine'ye düşen meteora yönelik "yıldızlar arası meteor" çıkarımını ABD Uzay Kuvvetleri de doğruladı.

Yıllarca bulgularını yayımlatmak için uğraşan Siraj ve Harvard'daki hocası fizik profesörü Abraham Loeb'e, yakın zaman önce ABD Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgeneral John Shaw'dan bir mektup geldi.

Siraj'ın CNN televizyonu ile paylaştığı mektupta, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının incelemelerinin de bu meteorun bir yıldızlar arası meteor olduğunu doğrulandığına işaret edildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"ABD Uzay Kuvvetlerinin bileşeni olan Uzay Operasyonları Komutanlığının Baş Bilim İnsanı Dr. Joel Mozer, bu bulguyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'na sunulan ek verilerin analizini gözden geçirdi. Dr. Mozer, NASA'ya bildirilen hız tahmininin yıldızlar arası bir cismin yörüngesini belirtmek bakımından yeterince doğrudur."

Bu meteor böylece dünyaya düşen ilk yıldızlar arası cisim oldu.

Siraj, bu meteor ile ilgili ilk keşfini, 2017'de Harvard Üniversitesinde, Loeb ile güneş sisteminde bilinen ilk yıldızlar arası meteor olan "Oumuamua" meteorunu araştırırken yapmıştı.

Siraj, çalışması kapsamında diğer yıldızlar arası nesneleri bulmak için NASA'nın Yakın Dünya Nesne Araştırmaları (YDNA) veri tabanını incelemeye karar vermiş ve birkaç gün içinde yıldızlar arası bir meteor olduğuna inandığı bir cismi keşfetmişti.

Meteorun hızını güneşe endeksleyerek hesaplayan Siraj, yörüngesinin diğer meteorların güneş çevresindeki kapalı yörüngesinden farklı olarak dışarıdan güneş sistemine uzandığını tespit etmişti.

Ancak NASA'nın veri tabanında verinin ne kadar doğru olduğuna ilişkin bilgiler yer almadığı için iki bilim insanı, "CNEOS-2014-01-08" olarak nitelendirilen bu meteorla ilgili bulgularını yayınlayamamışlardı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Papua Yeni Gine, Meteor, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Uzay Kuvvetleri dünyaya ilk kez yıldızlar arası bir meteorun düştüğünü teyit etti - Son Dakika


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