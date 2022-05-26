ABD Uzay Teknolojisi Fuarı 2022 Sona Erdi - Son Dakika
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ABD Uzay Teknolojisi Fuarı 2022 Sona Erdi

26.05.2022 19:45
ABD Uzay Teknolojisi Fuarı 2022 Sona Erdi

LONG BEACH, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Long Beach şehrinde ABD Uzay Teknolojisi Fuarı 2022'yi ziyaret eden insanlar, 24 Mayıs 2022.

LONG BEACH, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Long Beach şehrinde ABD Uzay Teknolojisi Fuarı 2022'yi ziyaret eden insanlar, 24 Mayıs 2022. Kaliforniya'nın güneyindeki Long Beach'te Salı ve Çarşamba günü, uzayla ilgili teknolojiler ve çözümler ile uzay endüstrisindeki yeniliklere dair son gelişmeleri anlatan bir uzay teknolojisi fuarı 23-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: ABD Uzay Teknolojisi Fuarı 2022 Sona Erdi - Son Dakika
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