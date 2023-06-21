ABD vatandaşı İstanbul'da intihar etti - Son Dakika
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ABD vatandaşı İstanbul'da intihar etti

21.06.2023 01:02

İstanbul Taksim'de bir otelin 8. katındaki odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar eden kişinin ABD vatandaşı Pouya Parsa olduğu tespit edildi. Olayı gören vatandaşlar ve turistler polisin çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, bazıları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Taksim'de bir otelin 8. katında kalan ABD vatandaşı intihar etti. Topçu Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, caddeden geçen vatandaşlar bir otelin 7'nci kat hizasında bir kişinin iple asılı şekilde sallandığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otelin 8'inci katındaki odanın balkon korkuluklarına boynunda iple asılı olan kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

İPİ BOYNUNA GEÇİRİP KENDİNİ AŞAĞI BIRAKMIŞ

Otel çalışanlarının bilgisine başvuran polis, cesedin sabah saatlerinde otele giriş yapan 28 yaşındaki ABD vatandaşı Pouya Parsa'ya ait olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin balkonda ve odada yaptığı çalışmaların ardından Parsa'nın cesedi itfaiye merdiveni yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemelerin tamamlanmasından sonra Pouya Parsa'nın naaşı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, otelin 8'inci katındaki odada kalan Parsa'nın, balkona bağladığı ipin diğer ucunu boynuna geçirip kendini aşağı bırakarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

MERAKLI GÖZLERLE İZLEYİP GÖRÜNTÜLEDİLER

Yoldan geçerken otelin ön cephesinde sallanan cesedi gören bazı vatandaş ve turistler meraklı gözlerle polisin çalışmalarını izledi. Bazıları ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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