ABD Vatandaşı Rusya'da Tutuklandı
33 dakika önce
Rusya'da ABD'ye casusluk yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan ABD vatandaşı tutuklandı.
Rusya
'da ABD
'ye casusluk yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan ABD vatandaşı tutuklandı. Rusya'nın başkenti Moskova
'da ABD için casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddialarıyla gözaltına alınan Paul Whelan isimli ABD vatandaşı tutuklandı. Whelan'ın avukatlığını yapan Vladimir Jerebenko, "Mahkeme kısıtlayıcı önlem olarak tutuklama kararı verdi. Moskova'nın Lefortovo Mahkemesi'nin bu kararına karşı temyiz başvurusunda bulundum ve Mahkemeden kefaletle serbest bırakılmasını talep ettim" ifadelerini kullandı. Jerebenko Whelan'ın ailesinin gerekli finansmanı sağlayabileceğini belirterek, müvekkilinin kendi fonlarında da yeterli miktarda para olduğunu aktardı.
(Şehriyar İmanbeyli/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:01 Kaynak: İHA
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