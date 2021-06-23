ABD vatandaşının evinden uyuşturucu ve tarihi eser çıktı - Son Dakika

ABD vatandaşının evinden uyuşturucu ve tarihi eser çıktı

Antalya'da evinde yapılan aramada Hint keneviri, uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirilen ABD uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da evinde yapılan aramada Hint keneviri, uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirilen ABD uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Demre ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Yavu Mahallesi'nde ikamet eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uyruklu B.M.C.'nin evinde ve evin eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 kök Hint keneviri, 48 kök kapsülleri çizilmiş haşhaş bitkisi, 18 kök sökülmüş vaziyette haşhaş bitkisi, 60 gram kubar esrar, 1 adet kenevir öğütme aparatı, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 adet kandil ve 1 adet kurt başlı obje ele geçirildi. Şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. - ANTALYA

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