ABD vatandaşının İstanbul'da şüpheli ölümü! - Son Dakika
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ABD vatandaşının İstanbul'da şüpheli ölümü!

15.03.2022 09:25

Amerikan vatandaşı olduğu öğrenilen ve uzun süredir İstanbul Cihangir'de yaşayan 59 yaşındaki Nabeel Mahmood evinde ölü bulundu. Nabeel Mahmoud'un ölüm nedeni ise yapılacak olan çalışmanın ardından tespit edileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye 3 katlı apartmanda yaşayan Amerikan vatandaşı 59 yaşındaki Nabeel Mahmoud'dan kimse haber alamadı. Haber alamayan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri çilingir yardımıyla Nabeel Mahmoud'un yaşadığı daireye girdi. Polis ekipleri Nabeel Mahmoud'u hareketsiz vaziyette buldu.

Amerikan vatandaşı Cihangir'deki evinde ölü bulundu

KALDIĞI APARTMANA 3 DEFA HIRSIZ GİRDİ

İddaya göre yaşadığı yeri iş/ev olarak kullanan Nabeel Mahmood'un kaldığı apartmana daha önce 3 defa hırsız girdiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Amerikalı vatandaşın evinde ölü bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Ekipleri ölen kişinin dairesinde çalışma başlattı. Nabeel Mahmoud'un ölüm sebebi araştırılmaya devam ediyor.

ABD vatandaşının İstanbul'da şüpheli ölümü!
ABD vatandaşının İstanbul'da şüpheli ölümü!
ABD vatandaşının İstanbul'da şüpheli ölümü!
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD vatandaşının İstanbul'da şüpheli ölümü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD vatandaşının İstanbul'da şüpheli ölümü! - Son Dakika
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