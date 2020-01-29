ABD vatandaşları Wuhan'dan tahliye ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD vatandaşları Wuhan'dan tahliye ediliyor - Son Dakika

ABD vatandaşları Wuhan'dan tahliye ediliyor

6 saat önce

ABD, Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden 210 vatandaşını tahliye etti.

ABD vatandaşları Wuhan'dan tahliye ediliyor, System.String[]

ABD, Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden 210 vatandaşını tahliye etti.


ABD, Korona virüsü nedeniyle Çin'in Wuhan kentinde bulunan vatandaşlarını tahliyeye ediyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve dünya genelinde korkuya neden olan Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ABD'nin yaklaşık 210 vatandaşını Wuhan'dan çıkardığı belirtildi. - WUHAN

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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