ABD vatandaşları Wuhan'dan tahliye ediliyor - Son Dakika

ABD vatandaşları Wuhan'dan tahliye ediliyor
6 saat önce
ABD, Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden 210 vatandaşını tahliye etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
ABD, Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden 210 vatandaşını tahliye etti.
ABD, Korona virüsü nedeniyle Çin'in Wuhan kentinde bulunan vatandaşlarını tahliyeye ediyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve dünya genelinde korkuya neden olan Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ABD'nin yaklaşık 210 vatandaşını Wuhan'dan çıkardığı belirtildi. - WUHAN
Son Dakika Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Lufthansa, Çin uçuşlarını durdurdu Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı