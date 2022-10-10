ABD'den vatandaşlarına Ukrayna uyarısı: Derhal terk edin

Rusya için büyük stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü, cumartesi günü Ukrayna ordusu tarafından bombalı saldırı ile büyük zarar gördü. Saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Rusya'nın "Bu köprü yıkılırsa kıyamet olur" açıklaması akıllara geldi. Bunun yanında ise Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan köprüde trafik durdu. Rus lider Putin de intikam planları yapmaya başladı.

ART ARDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Aradan birkaç gün geçti ve korkulan oldu. Rus lider Putin'in emriyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalar patladı. Şehirde 4 patlamanın yaşandığı ve binalardan dumanların yükseldiği öğrenildi.

ABD'DEN UKRAYNA'DAKİ VATANDAŞLARINA UYARI

Ukrayna'yı yangın yerine çeviren füze saldırıları sonrası ABD'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna çapında füze saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

"SALDIRILAR SİVİLLERİN HAYATINA YÖNELİK TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Rusya'nın, Kiev başta olmak üzere şehirdeki çok sayıda altyapı ve kamu binasına saldırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, saldırıların sivillerin hayatına yönelik de tehdit oluşturduğuna işaret edildi.

"KARA ULAŞIMINI KULLANARAK DERHAL UKRAYNA'DAN AYRILIN"

Açıklamada, "ABD vatandaşları, bulundukları yerde güvenli bir yere sığınmalı ve güvenli olduğunda mevcut kara ulaşımı seçeneklerini kullanarak derhal Ukrayna'dan ayrılmalıdır" ifadesine yer verildi.