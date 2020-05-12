ABD vatandaşlığından ayrılan Amerikalıların sayısında rekor artış - Son Dakika

NEW ABD dışında yaşayan ve vatandaşlıktan ayrılan Amerikalıların sayısında 2020'nin ilk çeyreğinde rekor kırıldı.

ABD Vergi Dairesi'nin (IRS) her 3 ayda bir açıkladığı Federal kayıtlara göre, 2020'nin ilk üç ayında yurt dışında yaşayan 2 bin 909 Amerikalı kendi isteğiyle ABD vatandaşlığından vazgeçti.

ABD Vatandaşlığını bırakanlarının sayısı 2019'un son çeyreğinde 261 olurken ve bu yılın ilk çeyreğinde bu rakam yüzde 1015 artarak rekor kırdı.

Geçen yıl toplamda 2 bin 72 kişi ABD vatandaşlığından vazgeçmişti.

En önemli etken vergi yükü

New York merkezli muhasebe şirketi Bambridge uzmanlarına göre, çifte vatandaş olan ve yurt dışında yaşayan Amerikalılar, Kovid-19 salgını nedeniyle artan vergi yükleri nedeniyle ABD vatandaşlığından ayrılmak istiyor.

Uzmanlar, yurt dışında yaşayan ABD vatandaşlarının, her yıl gelirlerini kapsayan tüm yabancı banka hesaplarını, yatırımlarını ve emekli aylıklarını bildirmesi ve bunun üzerinden ABD'ye vergi ödemesi gerekiyor.

ABD'ye dönmeyi düşünmeyen Amerikalılar da bu yükten kurtulmak adına vatandaşlıktan çıkmayı tercih ediyor.

Trump'ın seçildiği yıl da rekor kırıldı

Resmi kayıtlara göre, ABD dışında yaklaşık 9 milyon Amerikan vatandaşı yaşıyor.

Vatandaşlıktan çıkmak isteyen Amerikalıların yaşadıkları ülkedeki ABD elçiliğine bizzat başvurarak 2 bin 350 dolar ödemesi gerekiyor.

Vatandaşlıktan çıkanların sayısı, en son, Donald Trump'ın başkan seçildiği 2016 sonunda 2 bin 365 kişi ile rekor kırmıştı.