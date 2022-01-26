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ABD ve 4 Avrupa ülkesi Rusya sınırına asker göndermeyi düşünüyor - Son Dakika

ABD ve 4 Avrupa ülkesi Rusya sınırına asker göndermeyi düşünüyor

26.01.2022 21:32

Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yükselirken ABD ve 4 Avrupa ülkesi gerilimi tırmandıracak bir hamleye hazırlanıyor. Bu ülkelerin, olası bir Rus tehdidine karşı Ukrayna'ya destek gösterisi amacıyla NATO'nun doğu kanat ülkelerine asker göndermek üzere görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri girişiminde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktifleştirilmesi halinde 8 bin 500 askeri teyakkuza geçiren ABD, Avrupa'da yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

ABD, AVRUPA ÜLKELERİ İLE İSTİŞARELERE BAŞLADI

Amerikan CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin birkaç Avrupa ülkesi ile NATO'nun doğu kanadını tahkim etmek için bölgeye binlerce asker konuşlandırmak üzere istişarelerde bulunduğu iddia edildi.

BİNER ASKERİN SEVK EDİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bahsi geçen ülkelerden bazılarının, İngiltere, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan olduğu savunulan haberde, Baltık ülkeleri ve Polonya'ya konuşlandırmak üzere her ülkeden bin askerin sevk edilmesinin düşünüldüğü ileri sürüldü.

ABD "İSTEKLİLER KOMİSYONU" KURMAYA ÇALIŞIYOR

Bazı NATO üyelerinin bu konuda isteksiz olduğu belirtilen haberde, ABD'nin NATO üyeleri arasındaki bu isteksizliği "bay-pass etmek" için bir tür "istekliler koalisyonu" kurmaya çalıştığı iddia edildi. NATO'nun herhangi bir askeri karar alması için oy birliği gerekiyor. Başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, Rusya ile gerilimin tırmandırılmasına taraftar değil.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Asker, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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