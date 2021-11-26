ABD ve 6 ülke, Myanmar'da ordunun uyguladığı şiddet olaylarından kaygı duyduklarını açıkladı - Son Dakika

ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore ve İngiltere, Myanmar'da ordunun uyguladığı şiddet olaylarından dolayı 51 binden fazla insanın evlerinden edildiğini bildirdi.

ABD'nin de dahil olduğu 7 ülkenin, Myanmar'da artan insan hakları ihlallerine ilişkin ortak açıklamasında, Myanmar güvenlik güçlerinin ülke genelinde yaptığı insan hakları ihlallerinden kaygı duyulduğu ifade edildi.

Özellikle Çin Eyaleti, Sagaing Bölgesi ve Magwe Bölgesi'nde cinsel şiddet ve işkenceye yönelik güvenilir raporlar geldiğine işaret edilen açıklamada, "Çin Eyaletinde, ordunun Thantlang köyünde evleri, kiliseleri ve bir yetimhaneyi yaktığı ve insani yardım örgütlerini hedef aldığı bildiriliyor. Son şiddet olayları nedeniyle Çin Eyaletinde 40 binden fazla, Magwe Bölgesinde ise 11 binden fazla kişinin yerinden edildiği bildiriliyor. Çin Eyaleti ve ülkenin diğer bölgelerinde internet kesintileri ve diğer iletişim kısıtlamalarıyla ilgili raporlar da rahatsız edici." ifadelerine yer verildi.

Myanmar'daki İnsan Haklarının Durumuna İlişkin Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörünün mevcut duruma ilişkin raporlarına yansıdığı üzere gelecekte ülkedeki şiddet ve vahşet riskinin endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bombardıman ve hava saldırıları, ağır silahların kullanımı, güvenlik güçlerinin terörle mücadele olduğunu iddia ettiği sivilleri orantısız şekilde etkileyen operasyonları, binlerce askerin konuşlandırılması ve ordunun silah stoklama ve saldırı iddialarından endişe duyuyoruz. Ayrıca, kasım başlarında Arakan Eyaletindeki silahlı çatışmalarla ilgili artan endişemizi de not ediyoruz."

BM Güvenlik Konseyi'nin 10 Kasım'da Myanmar'da şiddetin derhal durdurulması, sivillerin korunması, güvenli ve engelsiz insani erişim çağrısında bulunan basın açıklamasının memnuniyetle karşılandığına işaret edilen açıklamada, "İnsan haklarına saygı gösterilmesi, tüm insan hakları ihlallerinin ve suistimallerinin ve sivil halka yönelik şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Bu amaçla, uluslararası toplumu orduya yönelik tüm operasyonel desteği askıya almaya ve orduya ve temsilcilerine silah, malzeme, çift kullanımlı ekipman ve teknik yardım transferini durdurmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.