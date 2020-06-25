ABD ve AB, "Çin'e karşı ortak bir masa" kuruyor - Son Dakika

ABD ve AB, "Çin'e karşı ortak bir masa" kuruyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Avrupa'nın ekonomik stratejilerini çalmakla suçladığı Çin'e karşı kurulması planlanan "ortak bir masa" modelinin önemine vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Avrupa'nın ekonomik stratejilerini çalmakla suçladığı Çin'e karşı kurulması planlanan "ortak bir masa" modelinin önemine vurgu yaptı.

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi

Pompeo, Washington merkezli düşünce kuruluşu "German Marshall Fund" tarafından düzenlenen panelde, Çin'in dünya üzerindeki etkisine ve faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD olarak Çin ile her zaman iyi ilişkiler kurmak istediklerini ancak Çin'in aynı çabayı sarf etmediğini savunan Pompeo, "Çin Komünist Partisi'nin bizlerin NATO kapsamında birbirimizden görmeyi istediğimiz değerlere dikkat ettiğine inanmıyorum." dedi.

Pompeo, Çin'in özellikle Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki Malezya, Endonezya, Vietnam ve Filipinler'i ciddi şekilde tehdit etmeye başladığını ve ABD'nin bu nedenle Avrupa'daki güçlerini o bölgeye kaydırmaya başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geriye dönüp bu tehdidin nereden kaynaklandığına baktığımızda, kendi kaynaklarımızı nasıl kullanacağımızı değerlendirdik. Bu, gerek istihbari kuruluşlar gerek hava kuvvetleri veya gerekse deniz kuvvetlerini kapsayabilir. ABD ordusu, zamanımızın bu zorluklarıyla başa çıkmak için uygun adımları atacaktır. Zamanın zorluğunun bu olduğuna inanıyoruz ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile mücadelede yeterli hazırlıkları yaptığımıza ve kaynağımızın olduğuna emin olacağız."

Çin'e karşı ortak masa kuruluyor

Çin'in kendi ekonomisi için AB'nin bilimsel ve ekonomik bilgilerini çaldığını ve kurallara dayalı ticaret sistemini suistimal ettiğini belirten Pompeo, AB'nin "Çin'e karşı harekete geçmesi gerektiği" uyarısında bulundu.

Pompeo, "Çin, bizim sermaye piyasalarımıza erişebilirken, biz Çin'in piyasalarına erişemiyoruz. Yaşananların ciddiyetine dair transatlantik bir uyanış var. Bu durum sadece ABD'nin Çin ile yüzleşmesinden ibaret değil artık tüm dünya Çin ile yüzleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AB Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell'in, "Çin'e karşı resmi bir ABD-AB diyalog masası kurulması" teklifinde bulunduğunu ve ABD olarak bu teklifi kabul ettiklerini aktaran Pompeo, en kısa zamanda ilk görüşmeyi başlatmak adına Avrupa'ya geleceği bilgisini paylaştı.

Söz konusu diyalog masasında herkesin aynı fikri paylaşması gerekmediğini vurgulayan Pompeo, Çin hakkında bilgi paylaşımı ve atılacak diğer önemli adımları kapsayan ortak bir mücadelenin AB ve ABD için büyük fayda sağlayacağını kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD ve AB, 'Çin'e karşı ortak bir masa' kuruyor - Son Dakika

Son Dakika

00:46 Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti 00:41 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti 00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:47 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 08:10 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
00:31
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 05:07:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD ve AB, "Çin'e karşı ortak bir masa" kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]