ABD ve AB, iklim değişimine karşı birlikte çalışmaya hazırlanıyor - Son Dakika

ABD ve AB, iklim değişimine karşı birlikte çalışmaya hazırlanıyor

09.03.2021 18:47
ABD ve AB, iklim değişimine karşı birlikte çalışmaya hazırlanıyor, System.String[]

ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, "İklim değişimi konusunda Avrupa ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) arkadaşlarımızdan daha iyi ortağımız yok. Şimdi aramızda uyum sağlamamız çok önemli." dedi.

ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, "İklim değişimi konusunda Avrupa ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) arkadaşlarımızdan daha iyi ortağımız yok. Şimdi aramızda uyum sağlamamız çok önemli." dedi.

AB kurumları yöneticileriyle iklim değişimi ve çevre konusunda görüşmeler yapmak üzere Brüksel'e ziyaret düzenleyen Kerry, AB Komisyonu girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kerry, iklim değişikliğinin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin en öncelikli konuları arasına yer aldığını belirterek, "Buraya Avrupa'daki dostlarla iklim konusundaki iş birliğini görüşmek üzere geldim." dedi.

Paris İklim Anlaşması sürecinde ülkeler arasında olağanüstü seviyede iş birliği gerçekleştirildiğini ifade eden Kerry, şimdi bunun daha da ileri taşınması gerektiğini kaydetti.

Kerry, iklim değişimi konusunda bilimsel kanıtların her yıl arttığını, 2020'nin tarihin en sıcak yıllarından olduğunu hatırlattı.

Bu durumun bir "iklim krizi" olduğunu vurgulayan Kerry, ekonomilerin yenilenmesi gerektiğini, karbon yakalama, batarya ve hidrojen yakıtı gibi yeni teknoloji ve ürünlerin kriz karşısında çözümler sunabileceğini bildirdi.

Kerry, iklim krizini hiçbir ülkenin tek başına çözemeyeceğini, her ülkenin ve sivil toplumun, özel sektörle birlikte bununla mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, "İklim değişimi konusunda Avrupa ve AB'deki arkadaşlarımızdan daha iyi ortağımız yok. Şimdi aramızda uyum sağlamamız çok önemli." diye konuştu.

"Bunu başarabiliriz"

İklim değişikliği ile mücadele konusunda trilyonlarca dolar harcama yapılması gerektiğini belirten Kerry, vatandaşlar için bu harcamayı yapmamanın maliyetinin daha yüksek olacağını söyledi.

Bu yıl Glasgow'da düzenlenecek COP26 Zirvesi'nde Paris'in daha ilerisinde bir anlaşma sağlanması gerektiğini vurgulayan Kerry, bütün ülkelerin Paris İklim Anlaşması'ndaki taahhütlerini yerine getirmiş olması halinde bile küresel sıcaklıkların 3,7 derecenin üzerinde artacağını kaydetti.

Kerry, sağduyulu davranılması ve insanların bir araya gelerek iklim değişimine karşı ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Bunu başarabiliriz. Bugün birçok teknolojiye sahibiz. Bu gerçekleştirilebilir. Bilim insanları 2020'den 2030'a kadarki dönemde eylemde bulunulması gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'ın nisan ayında çeşitli ülkeleri bir araya getirecek bir iklim zirvesi düzenleyeceğini anımsatan Kerry, burada iklim hedeflerinin yükseltilmesinin ele alınacağını aktardı.

Kerry, gelecek 8 ayın çok önemli olduğunu, AB yetkilileri ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

"Glasgow'un başarılı olması için birlikte çalışacağız"

Kerry'i karşılayan AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da "ABD ve Avrupa'nın birlikte çalışarak dağları yerinden oynatabileceğine inanıyorum." dedi.

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na katılmasından ve iklim konusunu gündeminde üst sıraya almasından mutluluk duyduğunu ifade eden Timmermans, Glasgow'un başarılı olması için birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Bu arada, ABD'nin İklim Özel Temsilcisi Kerry, Brüksel temasları kapsamında AB kurumlarının yöneticileriyle görüşmeler yapacak ve AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının bir bölümüne katılacak.

Avrupa Birliği, John Kerry, Brüksel, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD ve AB, iklim değişimine karşı birlikte çalışmaya hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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