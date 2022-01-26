Üye Girişi
ABD ve AB'li yetkililer "seçim reformu" için Bosna Hersek'i ziyaret etti - Son Dakika

ABD ve AB'li yetkililer "seçim reformu" için Bosna Hersek'i ziyaret etti

26.01.2022 18:26
ABD ve AB'li yetkililer "seçim reformu" için Bosna Hersek'i ziyaret etti

AB Dış İlişkiler Dairesi (EEAS) Direktörü Angelina Eichhorst ve ABD Dışişleri Bakanlığının Bosna Hersek'te Seçim Reformundan Sorumlu Temsilcisi Matthew Palmer, Bosna Hersek'te siyasi liderlerin seçim reformu görüşmelerinde ara buluculuk yapmak için başkent Saraybosna'daki Bosna...

AB Dış İlişkiler Dairesi (EEAS) Direktörü Angelina Eichhorst ve ABD Dışişleri Bakanlığının Bosna Hersek'te Seçim Reformundan Sorumlu Temsilcisi Matthew Palmer, Bosna Hersek'te siyasi liderlerin seçim reformu görüşmelerinde ara buluculuk yapmak için başkent Saraybosna'daki Bosna Hersek Parlamentosunda yerel yetkililer ile bir araya geldi.

Seçim reformu görüşmelerine Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir Izetbegovic, Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) Başkanı Dragan Covic, Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) liderlerinden Nikola Spiric ve Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic de katıldı.

Bosna Hersek Parlamenter meclisinin ve kurumların işlevselliğinin engellenmesi kabul edilemez

EEAS Direktörü Angelina Eichhorst, Bosna Hersek Parlamentosu meclis üyeleriyle yaptığı görüşmede, "Avrupa Birliği ve Amerika, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün, ülkedeki barış ve refahın korunması için ellerinden geleni yapmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Parlamenterler meclisinin demokrasinin yuvası olması gerektiğini hatırlatan Eichhorst, "Burası kilit konuların tartışıldığı, vatandaşları rahatsız eden konuların çözüme kavuşturulacağı kutsal bir yerdir." dedi.

Bosna Hersek'teki siyasi krizin AB ve partnerleri için kabul edilemez olduğunu ifade eden Eichhorst, "Bu kriz, Bosna Hersek Parlamenterler Meclisi için de kabul edilemez olmalıdır. Parlamentonun ve Bosna Hersek seviyesindeki bütün kurumların işleyişine engel olmak, ülke için büyük önem taşıyan kararların alınmasına da engel oluyor. Bosna Hersek düzeyindeki kurumların önündeki engeller acilen kaldırılmalı." çağrısında bulundu.

AB'nin bu engellemelerin acilen sona ermesini beklediğini söyleyen Eichhorst, "Bosna Hersek'teki tarafların, anayasa reformu ve seçim kanununun değişmesi hususunda anlaşmaya varması asıl hedefimiz ama bu noktaya hala gelemedik." diye konuştu.

Her milletin eşit haklara sahip olduğu, ayrımcı hükümlerin olmadığı bir seçim kanununun yürürlüğe koyulması gerektiğinin altını çizen Eichhorst, "Seçim yasasının değiştirilip, seçim süreçlerinin AB standartlarına entegre edilmesi bu ülkenin vatandaşlarının hakettiği temel bir haktır." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'teki tüm vatandaşlar seçim yarışına eşit şartlar altında katılmalı

ABD Özel Temsilcisi Mathew Palmer de Bosna Hersek kurumlarının çalışır hale gelmesi için bu krizden çıkılması gerektiğini belirtti.

Bosna Hersek halkının seçimlere eşit şartlar altında katılmasının önemli olduğunu ifade eden Palmer, "Önceliğimiz her ses duyulsun ve her oy sayılsın. Bosna Hersek kamuoyu da bundan haberdar olsun. Bosna Hersek'teki tüm vatandaşlar seçim yarışına eşit şartlar altında katılmalı ve farklı seviyelerdeki, çeşitli pozisyonlar için aday olabilmelidir." diye konuştu.

Bu düzenlemelerin Bosna Hersek'in AB'ye girişi için önemli olduğunu belirten Palmer, "Bosna Hersek, iki entite, üç kurucu millet ve Brcko Özerk Bölgesi'nden oluşmaktadır. Tüm bölgelerdeki vatandaşlar eşit haklara sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'te seçim reformu talebi

Cumhurbaşkanlığı'nın biri Boşnak, diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından seçilirken, üçüncü üye Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçilmektedir.

Son devlet başkanlığı konseyi seçimlerinde Zeljko Komsic'e karşı kaybeden Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) Başkanı Dragan Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek ülkede yeni bir seçim reformu talebinde bulunmuştu.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Hırvatların seçimleri boykot etmeleri halinde kendi partisinin de bu boykota destek vereceğini söyleyerek, "Sırp entitesinde seçim yapılmasını engelleyeceğiz." demişti.

ABD ve Avrupa Birliği'nden diplomatlar da Bosna Hersek'te seçmenlerin, etnik olarak ayrımcılığa tabi tutulmadığı ve Hırvatların adil temsil edildiği bir seçim kanunu için yapılan reform çalışmalarına destek veriyor. Seçim reformunun bu yıl yapılacak genel seçimlerde uygulanabilmesi için kanuni değişikliklerin seçimlerden en az altı ay önce yürürlüğe girmesi gerekiyor.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Saraybosna, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD ve AB'li yetkililer 'seçim reformu' için Bosna Hersek'i ziyaret etti - Son Dakika


Ezgi Mola kendisini 6 yıldır tacizde bulunan rol arkadaşından şikayetçi oldu Ezgi Mola kendisini 6 yıldır tacizde bulunan rol arkadaşından şikayetçi oldu         
18:30
Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor         
18:16
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36

Son Dakika Haberleri
18:20 Meksika'da internet ortamından silinen görüntü!
18:15 Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor
18:12 Stefan Kuntz röportaj sırasında hapşırınca renkli diyaloglar gerçekleşti!
18:05 THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti iddiası
18:02 Kemer Belediye Başkanı, Ukraynalı fenomenlerle dans edip doyasıya eğlendi
17:53 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: Yedikuyular Kayak Merkezi ile hedefimiz yıllık 500 bin ziyaretçi
17:45 Günlerdir kapalı halde olan Hadımköy yolu trafiğe açıldı
17:43 Bircan Bali'nin Ekrem İmamoğlu eleştirileri Nevşin Mengü'yü kızdırdı
17:29 AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İBB'nin ihmallerini tek tek saydı
17:20 Altay, teknik direktör Mert Nobre'yle yolları ayırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 18:34:18. #1.11#
SON DAKİKA: ABD ve AB'li yetkililer "seçim reformu" için Bosna Hersek'i ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement