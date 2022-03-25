ABD ve AB, Rusya'ya ağır bedel ödetmek istiyor - Son Dakika
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ABD ve AB, Rusya'ya ağır bedel ödetmek istiyor

25.03.2022 01:56
ABD ve AB, Rusya'ya ağır bedel ödetmek istiyor

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya'ya ağır bedel ödetmek için eş güdümlü çabaları sürdürmekte karlı olduklarını bildirdi.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya'ya ağır bedel ödetmek için eş güdümlü çabaları sürdürmekte karlı olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de düzenlenen NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesine katılmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü "gayrimeşru ve sebepsiz" savaş kınandı.

Ukraynalıların ülkelerini cesurca savunduğu anımsatılan açıklamada, "Rusya'yı komşusuna yönelik vahşi saldırıyı sona erdirmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB ve ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediği kaydedildi.

Demokrasi, insan hakları, küresel barış, istikrar ve kurallara dayalı uluslararası düzen gibi ortak değerleri savunmaktaki kararlılığa dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna halkını desteklemek ve haksız eylemleri nedeniyle Rusya'ya ağır bedel ödetmek için eş güdümlü çabaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD ve AB'nin benzer düşünen ortaklarla birlikte yaptırım rejimlerini güçlendirdiği ve uyumlu hale getirdiğine işaret edilerek, yaptırımlardan kaçınmaya yönelik yapılacakları koordine etmenin önemi vurgulandı.

ABD'nin bugün 400'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamaya başladığı anımsatılan açıklamada, AB Komisyonunun yetkileri doğrultusunda benzer önlemleri desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların savaşın sorumlularından hesap sormayı hedeflediği ve saldırılar durana kadar süreceği ifade edilerek, Rusya'nın altın da dahil kalan uluslararası rezervleri ile ekonomisini desteklemek ve savaşı finanse etmesini önlemek amacıyla ABD ve AB'nin ortak çalışma yürüttüğü bildirildi.

Ukrayna'dakileri ve savaştan kaçmak zorunda kalanları desteklemek için insani yardım sağlanmaya devam edileceği anımsatılan açıklamada, ABD'nin 1 milyar dolardan fazla AB'nin de 550 milyon avro yardım vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın komşularına da destek sağlamak için yakın iş birliği yapıldığı, ABD ve AB'nin Ukrayna'da sahada savaş suçlarını belgelendirmek için kanıt toplayan uzmanların çalışmalarını desteklediği ifade edildi.

Enerji arz güvenliğini sağlamak ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı azaltmak için iş birliğinde somut adımlar atıldığına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna'daki savaşının yol açtığı fiyat artışları ve gıda arzındaki kesintilerin sebep olması muhtemel gıda krizini önlemek için gerekli yerlere gıda yardımı yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, Ukrayna'nın siber saldırılara karşı destekleneceği, dijital paraların kötüye kullanılmasıyla da mücadele edileceği belirtildi.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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