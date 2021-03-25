ABD ve AB, Türkiye'yi görüştü - Son Dakika

ABD ve AB, Türkiye'yi görüştü

25.03.2021 00:01
ABD ve AB, Türkiye'yi görüştü, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi. Gündeme ilişkin önemli dosyaların ele alındığı kritik görüşmede Türkiye'nin de görüşmelere konu olduğu bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından bir araya geldi. Görüşme sonrasında ikili adına ortak basın açıklaması yayınlanarak ele alınan konular hakkında bilgi verildi.

Görüşmeden sonra yayınlanan ortak basın bildirisinde görüşmede Türkiye'nin de ele alındığı bildirildi. Bildiride, "Yüksek Temsilci Borrell ve Bakan Blinken, AB ve ABD'nin Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamda stratejik çıkarları olduğunu ve gerginliğin azaltılması için el ele çalışacaklarını doğruladı. Hem ABD hem de AB, Türkiye ile hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygı ile desteklenen işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesiyle ilgilenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Rusya'ya karşı koordineli hareket

Bildiride, "Yüksek Temsilci Borrell ve Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'a karşı devam eden saldırganlığı da dahil olmak üzere zorlu davranışını koordineli bir şekilde daha fazla ele alma kararlılıklarını belirttiler" ifadelerine yer verildi. Bildiride ayrıca, her iki tarafın da Rusya'yı çatışmacı yaklaşımlardan vazgeçirmeye teşvik etmeye hazır oldukları açıklandı.

AB ve ABD, Çin konusunda birlikte hareket edecek

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Borrell ise, ABD ile AB arasında yeni bir döneme girildiğini, Bakan Blinken ile başta AB-ABD transatlantik ilişkileri olmak üzere küresel güvenlik konularında yararlı bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti. Borrell, "ABD ile AB olarak Çin konusunda karşılıklılık gibi konularda üst düzey yetkili ve uzman düzeyinde toplantılara devam etme kararı aldık. Ekonomik meseleler, insan hakları, güvenlik, çok taraflılık ve iklim değişikliği gibi Çin ile yapıcı ilişki alanlarında çalışacağız. Burada Avrupa'da söylediğimiz gibi, Çin'in bir ortak ve sistemli bir rakip olarak rolünün bir değerlendirmesini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin göreve gelmesinden itibaren ilk ciddi görüşmeler anlamına gelen ABD-AB görüşmelerinde ayrıca iklim değişikliği, AB'nin güvenlik ve savunma politikaları ve NATO ile ilişkiler de ele alındı. - BRÜKSEL

ABD ve AB, Türkiye'yi görüştü
ABD ve AB, Türkiye'yi görüştü
ABD ve AB, Türkiye'yi görüştü
ABD ve AB, Türkiye'yi görüştü

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Türkiye, Brüksel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD ve AB, Türkiye'yi görüştü - Son Dakika


Son Dakika

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