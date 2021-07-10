Üye Girişi
ABD ve Avrupa, 3. doz aşıya itiraz etti: Bu aşamada gerek yok - Son Dakika
BBC

ABD ve Avrupa, 3. doz aşıya itiraz etti: Bu aşamada gerek yok

10.07.2021 14:25

Pfizer-BioNTech'in ABD ve Avrupa'da üçüncü doz takviye aşısının yapılabilmesi için izin başvurusunda bulunacağını açıklamasının ardından Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC bu aşamada üçüncü doza gerek olmadığını söyledi. Avrupa İlaç Ajansı EMA da şu anki aşı rejiminin yeterli olduğuna inandıklarının altını çizdi.

ABD ilaç firması Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı belirtildi.

Başvuru sonrası yapılan açıklamada İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, aşılama sonrasındaki altı ay içinde aşının bulaşmayı ve semptomatik hastalığı önlemedeki etkinliğinin azaldığı, ancak ağır hastalığı önlemedeki etkinliğinin hala yüksek olduğu belirtildi.

"6 İLA 12 AY SONRA ÜÇÜNCÜ DOZA İHTİYAÇ VAR"

Şirketin açıklamasında "Bu veriler şirketin 3. faz çalışmalarının analiziyle de uyumlu. Bu nedenle elimizdeki tüm verileri temel alarak iki doz aşılamadan 6 ila 12 ay sonra üçüncü bir dozun gerektiğine inanmaya devam ediyoruz" denildi.

PFİZER YETKİLİSİ: AŞIDAN 6 AY SONRA ENFEKTE OLMA RİSKİ VAR

Pfizer'ın baş bilim görevlisi Mikael Dolsten de, İsrail'de aşının etkinliğinde görülen azalmanın büyük ölçüde Ocak ve Şubat aylarında aşılanan kişilerdeki enfeksiyonlardan kaynaklandığını söyledi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Haziran ayında aşının hem bulaşı hem de belirti gösteren hastalığı önlemedeki etkinliğinin yüzde 64'e düştüğünü açıklamıştı. Dolsten da verdiği röportajda "Pfizer aşısı Delta varyantına karşı hayli etkili. Ancak altı ay sonra, antikorların etkisi azalırken, yeniden enfekte olma riski var" dedi. Pfizer yetkilisi ayrıca verilerin gelecek ay Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'e sunulacağını vurguladı.

Pfizer henüz İsrail'den alınan verilerin tamamını yayımlamadı ama Dolsten yakında yayımlanacağını belirtti ve "Küçük bir veri seti. Ancak Delta'nın gördüğümüz en bulaşıcı varyant olması nedeniyle bulaşlara ve orta şiddette hastalıklara neden olabilir" dedi.

ABD VE AB'DEN 3. DOZA İTİRAZ VAR

Ancak FDA ve Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yayımladıkları ortak açıklamada, iki doz aşı olan Amerikalıların bu aşamada takviye doza ihtiyaçları olmadığını bildirdi. Avrupa İlaç Ajansı EMA da, şu anda ikiden fazla doz gerekip gerekmediğini belirlemek için çok erken olduğunu ve mevcut aşı rejiminin yeterli olduğuna inandıklarını kaydetti.

ABD ve Avrupa, 3. doz aşıya itiraz etti: Bu aşamada gerek yok
ABD ve Avrupa, 3. doz aşıya itiraz etti: Bu aşamada gerek yok
ABD ve Avrupa, 3. doz aşıya itiraz etti: Bu aşamada gerek yok

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pfizer, İlaç, FDA, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve Avrupa, 3. doz aşıya itiraz etti: Bu aşamada gerek yok - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına girdi! İşte o liste 14:18 Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına girdi! İşte o liste Malta, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdi! Aşı sertifikasını göstermeyeni ülkeye almayacak 14:11 Malta, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdi! Aşı sertifikasını göstermeyeni ülkeye almayacak Asker değil futbolcular! Angers'ın hocası, takıma kamuflaj giydirip komando eğitimi yaptırdı 14:02 Asker değil futbolcular! Angers'ın hocası, takıma kamuflaj giydirip komando eğitimi yaptırdı
Tuğba Erçakar davasında karar verildi! Eski sevgiliye 3 ay 22 gün ceza 13:54 Tuğba Erçakar davasında karar verildi! Eski sevgiliye 3 ay 22 gün ceza İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor 13:47 İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi 13:39 Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi
Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar 12:11 Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar Hollanda'nın mutluluğu kısa sürdü! Yasakların kaldırılmasıyla korona kabusu yeniden başladı 12:04 Hollanda'nın mutluluğu kısa sürdü! Yasakların kaldırılmasıyla korona kabusu yeniden başladı

Son Dakika Haberleri
14:20 EURO 2020'nin en kötü ilk 11'i açıklandı! Listede Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı
14:17 Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına girdi! İşte o liste
14:01 Asker değil futbolcular! Angers'ın hocası, takıma kamuflaj giydirip komando eğitimi yaptırdı
13:50 Annesi tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen'in anıldığı gerekçeli karar, okuyanları hüzünlendirdi
13:46 İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor
13:42 Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı
13:40 Diyanet kredi kartıyla kurbanlık alanları uyardı: Faizli işlemler yapmayın
13:39 Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi
12:17 Fenerbahçe ve Ghezzal görüşmesindeki sır perdesi aralanıyor! İşte tüm detaylar
12:08 Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği gelinliklerin fiyatları belli oldu
EURO 2020'nin en kötü ilk 11'i açıklandı! Listede Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı EURO 2020'nin en kötü ilk 11'i açıklandı! Listede Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı         
14:20
Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
14:13
Mermer ocağı mücadelesini kazandıktan 1 ay sonra cinayete kurban gittiler! Çevreci çiftin mezarında mermer kullanılmadı Mermer ocağı mücadelesini kazandıktan 1 ay sonra cinayete kurban gittiler! Çevreci çiftin mezarında mermer kullanılmadı         
14:05
Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor         
13:57
Annesi tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen'in anıldığı gerekçeli karar, okuyanları hüzünlendirdi Annesi tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen'in anıldığı gerekçeli karar, okuyanları hüzünlendirdi         
13:50
Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı         
13:43
Fenerbahçe ve Ghezzal görüşmesindeki sır perdesi aralanıyor! İşte tüm detaylar Fenerbahçe ve Ghezzal görüşmesindeki sır perdesi aralanıyor! İşte tüm detaylar         
12:17
Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği gelinliklerin fiyatları belli oldu Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği gelinliklerin fiyatları belli oldu         
12:08
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı         
11:03
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 14:35:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD ve Avrupa, 3. doz aşıya itiraz etti: Bu aşamada gerek yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement