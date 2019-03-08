Son Dakika Haberleri: ABD ve Avrupa Piyasaları Düşüşte

ABD ve Avrupa Piyasaları Düşüşte

52 dakika önce

– ABD hisse senedi piyasaları Çin'den gelen yıllık ihracatın yüzde 20.7 azaldığı verisi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, Çin'in yurtdışında faaliyet gösteren şirketleri ve vatandaşlarının meşru haklarını korumak için tüm önlemleri aldığını söylemesi ve Huawei ve ABD arasındaki hukuk...

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ABD hisse senedi piyasaları Çin'den gelen yıllık ihracatın yüzde 20.7 azaldığı verisi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, Çin'in yurtdışında faaliyet gösteren şirketleri ve vatandaşlarının meşru haklarını korumak için tüm önlemleri aldığını söylemesi ve Huawei ve ABD arasındaki hukuk mücadelesi etkisiyle açılış öncesi işlemlerde düştü.

ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

Dow Jones yüzde 0.78,

Nasdaq yüzde 1.13 ve

S&P yüzde 0.81 düştü.

Avrupa hisse senedi piyasaları ise, ABD'nin Çin Büyükelçisi Terry Branstad'ın, ABD'nin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir araya geleceği zirve için hazırlıklara başlandığı haberlerini yalanlaması, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini yüzde 0.0'da sabit tutması ve büyüme öngörüsünü 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla yüzde 1.1 ve yüzde 1.6 düzeylerine geriletmesi üzerine, açılış sonrasında düştü.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

DAX yüzde 0.65,

CAC yüzde 42 ve

FTSE yüzde 89 düştü.

Euro dolar karşısında yüzde 0.29 kazanımla 1.1214 düzeyine yükseldi. - İstanbu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:48 Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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