ABD ve BAE Genelkurmay Başkanları Husilerin füze saldırılarını görüştü - Son Dakika

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Kogreneral Hamad Muhammed Sani al-Rumeysi ile yaptığı telefon görüşmesinde Yemen'deki Husilerin BAE'ye yönelik saldırılarını kınadı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, Milley'nin BAE'li mevkidaşı Rumeysi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Butler, açıklamasında, komutanların, BAE'ye yönelik son Husi terörist saldırılarının yanı sıra Orta Doğu'daki güvenlik durumunu ele aldıklarını kaydetti.

Albay Butler, "Genelkurmay Başkanı, hem önceki gece düzenlenen saldırıyı hem de Husilerin alenen üstlendiği 17 Ocak 2022'deki saldırıyı kınadı." ifadelerine yer verdi.

Milley'nin BAE ordusunun ülkeye yönelik füze saldırısının büyük ölçüde önlemesini takdirle karşıladığını aktaran Butler, "Abu Dabi yakınlarındaki El Zafra Hava Üssü'ne gelen füzelerin iki ülkenin ortak çabaları ile önlenmesine yönelik memnuniyetini dile getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı bir açıklamada, El Zafra Hava Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin üsse yönelen iki füzeyi Patriot hava savunma sistemleri ile önlediğini açıklamıştı.

Urban aynı saatlerde BAE ordusunun Patriotları da üsse yönelen füzelere angaje olduğunu kaydetmişti.

El Zafra hava üssünde yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor.