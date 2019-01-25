Son Dakika Haberleri: ABD ve Birleşik Krallık Dibs Getirileri Wall Street'in Yükselişiyle Arttı

ABD ve Birleşik Krallık Dibs Getirileri Wall Street'in Yükselişiyle Arttı

1 saat önce

Piyasalardaki satış baskısı, ABD ve Birleşik Krallık devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) getirilerinin yükselmesine neden oldu.

ABD ve Birleşik Krallık Dibs Getirileri Wall Street'in Yükselişiyle Arttı, System.String[]
Piyasalardaki satış baskısı, ABD ve Birleşik Krallık devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) getirilerinin yükselmesine neden oldu.

Hazine kağıtlarının getirileri yükselirken, sterlin ve euro, dolar karşısında geriledi. Euro Bölgesi'ndeki hisse senetleri fırladı ve Birleşik Krallık ana borsası hafif yükseldi.

Wall Street endeksleri açılış öncesi işlemlerde yükseldi. Yatırımcılar, ABD'de hükümetin kapatılması ve ticaret gerginliklerinin sona ermesi için Çin'le yapılacak müzakerelerin yanı sıra devam etmekte olan Brexit'in belirsizliklerine odaklanmaya devam etti.

Birleşik Krallık'ta iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, yüzde 0.778'e yükseldi. On yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 1.5 baz puan alarak yüzde 1.167'ye ulaştı ve 30 yıllık yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.767 arttı. ABD iki yıllık yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi hafif bir artış göstererek yüzde 2.579 seviyesine yükseldi. On yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi iki puan artarak yüzde 2.737'ye yükselirken, 30 yıllık yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 1.5 puan artarak yüzde 3.052'ye yükseldi. İlgili ABD vadeli işlemlerinin fiyatları sırasıyla yüzde 0.03, yüzde 0.12 ve yüzde 0.19 düştü.

Buna karşılık, Almanya 10 yıllık verim 27 ayın en düşük notu olan yüzde 0.181'e ulaştıktan sonra yüzde 0.187 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:10 Kaynak: DHA

Wall Street, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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