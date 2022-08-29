Irak'taki olaylardan endişe duyan ABD ve BM'den diyalog çağrısı

ABD ve Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı ve siyasi çevrelere anlaşmazlıkları çözmek için diyalog çağrısı yaptı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Irak'ın pek çok kentinde yaşanan ve devlet kurumlarının çalışmasına engel olan olaylar endişe verici." ifadesi kullanıldı.

Tüm taraflara sükuneti koruma ve ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyecek eylemlerden kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, "Irak'ın güvenlik, istikrar ve egemenliğini tehlikeye atmaya gerek yok. Anlaşmazlıkların çözümü için diyalog masasına oturmanın zamanı geldi." vurgusu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, barışçıl gösteri hakkı teyit edilmekle birlikte göstericilere kamu kurumlarının çalışmasına izin verme çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) da yazılı açıklamasında, göstericileri Yeşil Bölge'yi terk etme ve hükümet binalarını boşaltmaya çağırdı.

Bugünkü gelişmelerin çok tehlikeli olduğu belirtilen açıklamada, göstericilerden barışçıl olmayı sürdürmeleri ve önü alınamaz sonuçlar doğuracak eylemlerden kaçınmaları istendi.

UNAMI, siyasi çevreleri de tansiyonu düşürmek için çalışmaya ve anlaşmazlıkların tek çözüm yolu olarak diyalogu benimsemeye çağırdı.

Ne olmuştu

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr yanlısı bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girmişti.