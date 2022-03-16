ABD ve Cezayir savunma iş birliğini derinleştiriyor - Son Dakika
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ABD ve Cezayir savunma iş birliğini derinleştiriyor

16.03.2022 20:06
ABD ve Cezayir savunma iş birliğini derinleştiriyor

ABD ve Cezayir askeri heyetleri arasında bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ortak Askeri Diyalog toplantısında, iki ülkenin bölgesel çatışmalara karşı ve terörle mücadelede iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

ABD ve Cezayir askeri heyetleri arasında bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ortak Askeri Diyalog toplantısında, iki ülkenin bölgesel çatışmalara karşı ve terörle mücadelede iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Cindi King, ABD ve Cezayir askeri heyetlerinin, 10'uncu Ortak Askeri Diyalog toplantısı kapsamında Cezayir'de bir araya geldiğini açıkladı.

Afrika İşlerinden Sorumlu ABD Savunma Bakan Yardımcısı Chidi Blyden'ın, 14-15 Mart'ta yapılan toplantıda, ABD heyetine başkanlık ettiğini belirten King, şunları kaydettİ:

"Toplantıya Cezayir Savunma Bakanlığı ve ABD'nin Cezayir Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı. Bu, ABD ile Cezayir arasındaki 10'uncu Askeri Diyalog Toplantısı. Görüşmelerde ABD ve Cezayir'in ikili savunma iş birliğini güçlendirme ve Afrikalı ortaklarla bölgesel güvenlik konusunda birlikte çalışma konusundaki kararlılığı teyit edildi."

King, toplantıda bölgesel çatışma ve güvenlik, terörizme karşı mücadelede ABD-Cezayir savunma iş birliğini daha da derinleştirme konusunun ele alındığına dikkati çekti.

Sözcü, "İki ülke, ABD-Cezayir güvenlik ilişkisinin odağını, hedeflerini ve bu hedeflere yönelik zaman çizelgelerini ana hatlarıyla belirleyen bir eylem planı üzerinde çalışacak." bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

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