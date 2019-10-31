Son Dakika Haberleri: ABD ve Çin arasında 'ticaret savaşı'nı bitirecek anlaşmanın imza yeri değişti
Son Dakika Dünya ABD ve Çin arasında 'ticaret savaşı'nı bitirecek anlaşmanın imza yeri değişti

ABD ve Çin arasında 'ticaret savaşı'nı bitirecek anlaşmanın imza yeri değişti

7 saat önce

ABD ile Çin arasında 'ticaret savaşlarını' sonlandıracak anlaşmanın imza yeri değişti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılacak anlaşmanın imza yerinin yakında duyurulacağını kaydetti.

ABD ve Çin arasında 'ticaret savaşı'nı bitirecek anlaşmanın imza yeri değişti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında 'ticaret savaşlarını' sonlandıracak anlaşmanın imza yeri değişti.


ABD Başkanı Donald Trump, Şili'deki protestolar sonrası Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin iptal edilmesi üzerine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile buluşacağı adresi kısa zamanda açıklayacağını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:22 
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