ABD ve Çin arasında "çip savaşı" çıktı! - Son Dakika
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ABD ve Çin arasında "çip savaşı" çıktı!

10.08.2022 21:03
ABD ve Çin arasında "çip savaşı" çıktı!

ABD ve Çin arasında yarı iletken çip krizi yaşanıyor. ABD'nin yeni çip yasasını eleştiren Çin, haksız rekabete izin vermeyecek.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan yeni Çip ve Bilim Yasası, endüstriye 280 milyar dolarlık destek verecek. Ancak ABD, Çin gibi "ulusal güvenlik tehdidi oluşturan" ülkelerdeki fabrikaların kapatılmasını istiyor. Çin ise yeni çip yasasıyla ABD'nin küresel ticaret ilkelerini çiğnediğine inanıyor.

Çin, yeni çip yasası üzerinden ABD'ye saldırdı

Geçtiğimiz gün ABD, yarı iletken çip krizine karşı ilk adımı attı. Çin'e karşı teknolojik rekabeti artırmaya çalışan ülke, 52 milyar doları yarı iletkenlere olmak üzere 280 milyar dolar sektörel destek verecek. Bu durum ise Çin'deki ticaret birliklerini sinirlendirmiş gibi görünüyor.

ABD ve Çin arasında

Çin hükümeti uzun süredir ABD'nin çip yasasının rekabette haksızlık yaratacağını söylüyor. 280 milyar dolarlık desteğin küresel çip tedariğini çözmeyeceğini ve hatta zinciri daha çok kıracağını belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in hak ve çıkarlarını korumak için önlemler alacağını aktardı.

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Biden tarafından kabul edilen yeni yasa, ABD'nin çip üretimindeki pazar payını önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 2'den yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor. Ancak ABD, sübvansiyon alacak şirketlerin Çin'den çıkması gerektiğini savunuyor.

Beyaz Saray, "Yarı iletkeni Amerika icat etti, ancak bugün dünya arzının yaklaşık yüzde 10'unu ve en gelişmiş çiplerin hiçbirini üretmiyor. Bunun yerine, küresel üretimin yüzde 75'i için Doğu Asya'ya güveniyoruz" dedi.

Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi ve Çin Uluslararası Ticaret Odası ise bu karara karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. ABD'nin yarı iletken şirketlerine yönelik zorlama gücünü kabul etmediklerini belirten odalar, uluslararası şirketler ile birlikte çalışacaklarının altını çizdi.

ABD ve Çin arasında

ABD'nin başlıca Intel, GlobalFoundries ve Micron gibi firmalara ödeme yapması bekleniyor. Çin'de üretim hatları bulunan Samsung ve TSMC'nin ise bu sübvansiyonlardan yararlanaıp yararlanamayacağı henüz belli değil.

Peki siz ABD ve Çin arasındaki çip krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji ABD ve Çin arasında 'çip savaşı' çıktı! - Son Dakika

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