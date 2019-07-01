Son Dakika Haberleri: ABD ve Çin arasındaki ateşkes etkisiyle Avrupa piyasaları yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD ve Çin arasındaki ateşkes etkisiyle Avrupa piyasaları yükseldi

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları Japğonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD ve Çin'in ticaret gerginliklerinde bir ateşkes ilan etmesi etkisiyle yükseldi.

ABD ve Çin arasındaki ateşkes etkisiyle Avrupa piyasaları yükseldi, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları Japğonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD ve Çin'in ticaret gerginliklerinde bir ateşkes ilan etmesi etkisiyle yükseldi.
Piyasalardaki artışın bir diğer sebebi Avrupa Birliği ve Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur ile bir ticaret anlaşması yapması oldu.
Gelişmeler etkisiyle
Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 1.06,
DAX yüzde 1.48
CAC yüzde 1.2 yükseldi.
Dolar karşısında euro ve sterlin sırasıyla yüzde 0.43 ve yüzde 0.27 değer kaybetti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:50 Kaynak: DHA
avrupa birliği, ateşkes, avrupa, çin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar Güzel oyuncu İrem Sak'ın mayolu fotoğrafına beğeni yağdı! "YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu Düğün günü damada kanlı infaz!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:55:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD ve Çin arasındaki ateşkes etkisiyle Avrupa piyasaları yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]