"abd ve çin arasındaki ayrılık daha fazla belirsizliğe yol açar"

– Çin ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Pekin ve Washington arasındaki ayrılıkların iki tarafa da zarar vereceğini ve küresel piyasalarda daha da fazla belirsizliğe yol açacağını söyledi.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen Pazar günü yaptığı açıklamada iki ülkenin aralarındaki farklılıkları arkada bırakarak iki taraf için de karlı olacak bir çözüm bulunması gereğine işaret etmişti.

- İstanbul