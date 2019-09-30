Son Dakika Haberleri: "abd ve çin arasındaki ayrılık daha fazla belirsizliğe yol açar"
Son Dakika Ekonomi Haber

"abd ve çin arasındaki ayrılık daha fazla belirsizliğe yol açar"

55 dakika önce

Çin ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Pekin ve Washington arasındaki ayrılıkların iki tarafa da zarar vereceğini ve küresel piyasalarda daha da fazla belirsizliğe yol açacağını söyledi.

– Çin ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Pekin ve Washington arasındaki ayrılıkların iki tarafa da zarar vereceğini ve küresel piyasalarda daha da fazla belirsizliğe yol açacağını söyledi.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen Pazar günü yaptığı açıklamada iki ülkenin aralarındaki farklılıkları arkada bırakarak iki taraf için de karlı olacak bir çözüm bulunması gereğine işaret etmişti.

- İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu 36 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Selman: İran'ı engellemek için gerekli adımlar atılmazsa petrol fiyatları görülmemiş seviyelere çıkar Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:39:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "abd ve çin arasındaki ayrılık daha fazla belirsizliğe yol açar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]