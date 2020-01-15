ABD ve Çin 'birinci faz'ı imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD ve Çin 'birinci faz'ı imzaladı - Son Dakika Ekonomi

ABD ve Çin 'birinci faz'ı imzaladı

24 dakika önce

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını sona erdirmesi beklenen ticaret anlaşmasının birinci fazı, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He ve ABD Başkanı Trump tarafından imzalandı.

ABD ve Çin 'birinci faz'ı imzaladı, System.String[]

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını sona erdirmesi beklenen ticaret anlaşmasının birinci fazı, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He ve ABD Başkanı Trump tarafından imzalandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:12 
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