ABD ve Çin'e kuru kayısı ihracatının artırılması hedefleniyor - Son Dakika

ABD ve Çin'e kuru kayısı ihracatının artırılması hedefleniyor

11.02.2021 10:59
ABD ve Çin'e kuru kayısı ihracatının artırılması hedefleniyor, System.String[]

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısında, bu yıl ABD'ye 15 bin ton, Çin'e 5 bin ton ihracat yapılması hedefleniyor.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısında, bu yıl ABD'ye 15 bin ton, Çin'e 5 bin ton ihracat yapılması hedefleniyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, 2020 yılında kuru kayısı ihracatından elde edilen döviz girdisinin yüz güldürdüğünü belirtti.

Geçen yıl yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmaya başlamasıyla kuru kayısı ihracatının olumsuz etkilenebileceğini düşündüklerini dile getiren Özcan, "Endişe ve kaygılarımız aslında biraz da yersiz kaldı, 90 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirerek, ülke ekonomisine 266 milyon dolarlık girdi sağladık." dedi.

Özcan, en önemli kuru kayısı alıcılarından ABD'ye önceki yıl kentten 11 bin 39 ton kuru kayısı ihraç ederek 31 milyon 95 bin dolar girdi sağlandığını, geçen yıl ise aynı ülkeye 12 bin 335 ton ihracat yapılarak 38 milyon 186 milyon dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Bu ülkeye yapılan ihracatı 2021'de de artırmayı sürdürmek istediklerini ifade eden Özcan, "En önemli kuru kayısı alıcılarından ABD'ye önceki yıla göre 1300 tonluk ihracat artışı söz konusu oldu. Bu 1300 tonluk artış ülkemize 7 milyon dolarlık ek gelir sağladı. ABD en önemli alıcılarımızın başında geliyor. Bu yılki hedefimiz ABD'ye 15 bin ton ihracat gerçekleştirmek." diye konuştu.

Çin'e ihracat hedefi 5 bin ton

Uzak Doğu'nun ise kuru kayısı ihracatçıları için yeni bir pazar olduğuna dikkati çeken Özcan, "2018 yılında yaklaşık 500 tonluk ihracat yaptığımız Çin'e, bir önceki yıl sıçrama yaparak 3 bin 200 ton civarında ihracat gerçekleştirdik. Biliyorsunuz geçen yıl Kovid-19 salgını Çin'de başladı, sosyal hayat kısıtlamalarının başladığı dönemden haziran ve temmuz ayına katar ihracatta sıkıntı yaşadık. Çin'e ihracat yeniden toparlandı ve 2020 yılını 1880 tonla kapattık. Bu yıl Çin'e ihracat hedefimiz 5 bin ton, tabi bu orada sosyal hayattaki Kovid-19 kısıtlamalarının gevşemesine bağlı." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkeleri ihracattaki önemini koruyor

Avrupa ülkeleri arasında Fransa ve Almanya'nın da kuru kayısı ihracatı açısından önemsendiğine dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Almanya'ya ihracatımızda yaklaşık 700 tonluk artış var. Almanya'ya 6 bin 800 ton, Fransa'ya 7 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Avrupa bizim için kıymetli ve önemli bir pazar, buradaki gücümüzü koruyoruz. Avrupa ülkelerine ihracatımızda kısmı artış söz konusu, bu yıl Avrupa ülkelerine ihracatımızı arttırarak devam ettirmeyi planlıyoruz."

Rusya'nın gümrük vergisi uygulaması ihracatı etkiliyor

Özcan, geçen yıl Rusya'ya 4 bin 455 ton ihracata karşılık 8 milyon 929 bin dolarlık girdi sağlandığı anımsattı.

Rusya ve Ukrayna pazarında kuru kayısı ihracatında kısmi bir düşüş yaşandığını ve ihracatçılarla yapılan değerlendirmede bunun birden fazla sebebe bağlandığını kaydeden Özcan, şöyle devam etti:

"Orta Asya bölgelerinde düşük maliyetle üretilen kuru kayısı fiyatlarının bizdeki fiyatlara göre kısmen ucuz olması nedeniyle Rusya ve Ukrayna'da ihracatımıza kısmi düşüş söz konusu. Bir sıkıntımız da Rusya'nın kuru kayısı ithalatında kısmi gümrük vergisi uygulaması. Bu gümrük vergisi ithalatta onları, ihracatta bizleri zor durumda bırakıyor ve kuru kayısı fiyatında artış söz konusu oluyor. Yaklaşık 80 cent ile 1 dolarlık gümrük vergisi uygulaması var. Rusya'daki bu gümrük vergisi uygulaması kaldırılırsa biz yeniden 10 bin tonun üzerinde ihracat başlatabiliriz."

ABD ve Çin'e kuru kayısı ihracatının artırılması hedefleniyor
ABD ve Çin'e kuru kayısı ihracatının artırılması hedefleniyor
ABD ve Çin'e kuru kayısı ihracatının artırılması hedefleniyor
ABD ve Çin'e kuru kayısı ihracatının artırılması hedefleniyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Malatya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD ve Çin'e kuru kayısı ihracatının artırılması hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada Banka şubesine gitmeyi zorunlu kılan hesap açma ve kapama işlemleri 1 Mart'tan itibaren dijital olarak yapılabilecek Bozayı, kendisini kurtarmak isteyenleri kovaladı; yaşanan panik kamerada Davul zurna eşliğinde Burcu Kıratlı'yı istemeye giden Sinan Akçıl, göbek attı İstanbul'da bugün 17 dereceye kadar çıkacak sıcaklık pazartesi günü 0 dereceye kadar düşecek Köprüye çıkan adamın intihar girişimi saniye saniye kamerada Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Kocası tarafından kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra'nın tek yasal mirasçısı eşiymiş
Alanyaspor maçı sonrası ailesi tehdit edilen Marcao patladı: Bunu kabul etmiyorum Alanyaspor maçı sonrası ailesi tehdit edilen Marcao patladı: Bunu kabul etmiyorum         
10:51
Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nun karşısına Mete Gündogan'ı çıkartacak Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nun karşısına Mete Gündogan'ı çıkartacak         
10:29
Everton, uzatmaya giden maçta Tottenham'ı 5-4 yenerek FA Cup'ta tur atladı Everton, uzatmaya giden maçta Tottenham'ı 5-4 yenerek FA Cup'ta tur atladı         
10:21
İntihar eden kadının ailesinin iddiaları kafaları karıştırdı: Yeğenim babasının annesini astığını söyledi İntihar eden kadının ailesinin iddiaları kafaları karıştırdı: Yeğenim babasının annesini astığını söyledi         
09:57
İkiz bebeklerin kefeninin içinden cenaze yerine oyuncak bebekler çıktı İkiz bebeklerin kefeninin içinden cenaze yerine oyuncak bebekler çıktı         
09:30
870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı 870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı         
09:02
Ticaret Bakanlığı kanun teklifini hazırladı: Zincir marketlerde sigara ve elektronik eşya satılamayacak Ticaret Bakanlığı kanun teklifini hazırladı: Zincir marketlerde sigara ve elektronik eşya satılamayacak         
08:49
Balon balığı yiyen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci hastanelik oldu Balon balığı yiyen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci hastanelik oldu         
08:36
Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı         
08:10
Vefat eden Hüner Coşkuner'in son şarkısı ortaya çıktı Vefat eden Hüner Coşkuner'in son şarkısı ortaya çıktı         
07:38
Kaza nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs olduğunu öğrendi Kaza nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs olduğunu öğrendi         
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde beklenen "Millete Sesleniş" konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı         
22:22
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, mart ayını işaret etti Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, mart ayını işaret etti         
21:21
16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın umursamazlığı kameraya yansıdı 16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın umursamazlığı kameraya yansıdı         
20:18
İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü         
19:41
26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti 26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti         
16:52
ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 11:07:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD ve Çin'e kuru kayısı ihracatının artırılması hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei