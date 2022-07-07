ABD ve Çin Genelkurmay Başkanları iki ordu arasındaki iletişimi görüştü - Son Dakika
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ABD ve Çin Genelkurmay Başkanları iki ordu arasındaki iletişimi görüştü

07.07.2022 17:00
ABD ve Çin Genelkurmay Başkanları iki ordu arasındaki iletişimi görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Li Zuocheng ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, iki ordu arasındaki iletişim kanallarının açık olmasının çatışma riskini azaltmadaki önemini vurguladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Li Zuocheng ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, iki ordu arasındaki iletişim kanallarının açık olmasının çatışma riskini azaltmadaki önemini vurguladı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley bugün Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Li Zuocheng ile video telekonferans yoluyla konuştu. Orgeneral Milley, rekabeti sorumlu bir şekilde yönetme ve açık iletişim hatlarını sürdürmenin gerekliliğini ele aldı." ifadelerine yer verdi.

Milley'in Çin ordusunun olası bir kriz sırasında iletişimi iyileştirme ve stratejik riski azaltma konusunda ABD ile kapsamlı diyaloga girmesinin öneminin altını çizdiğini belirten Butler, "Görüşmede ayrıca bir dizi bölgesel ve küresel güvenlik sorunu verimli bir şekilde tartışıldı." ifadelerini kullandı.

İki general, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra Çin'in Tayvan'a girebileceğinin iddia edilmesinin ardından sanal ortamda görüşmüştü.

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Kaynak: AA

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