ABD ve Çin müzakerecileri ticaret analaşmasını koruyacak

ABD ve Çin'i temsil eden ticaret müzakerecileri, iki ülke arasında imzalanan birinci aşama ticaret anlaşmasını koruma ve uygulanması için anlaştılar.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin anlaşmanın uygulanması için işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda iki tarafın da görüş birliğinde olduklarını açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırılan haberde göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülkenin bu yıl ulaştığı Birinci Aşama ticaret

anlaşmasının uygulanması için elverişli bir ortam yaratmak ve halk sağlığına ilişkin işbirliğini de güçlendirmek amacıyla birlikte çalışma konusunda anlaştılar.

ABD Ticaret Temsilciliği'nin açıklamasına göre, her iki ülke de "mevcut küresel sağlık acil durumuna rağmen, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak ve vaktinde yerine

getirmeyi beklediği konusunda anlaştı.