Son Dakika Haberleri: ABD ve Çin tarafları sorunları çözmede uzlaşma sağladı
Son Dakika Ekonomi ABD ve Çin tarafları sorunları çözmede uzlaşma sağladı - Son Dakika Ekonomi

ABD ve Çin tarafları sorunları çözmede uzlaşma sağladı

6 saat önce

ABD ile Çin'in üst düzey ticaret müzakerecileri, bir yıldan uzun süren ticaret savaşını bitirecek bir anlaşmanın "birinci aşaması"nı sağlamak üzere yaptıkları görüşmelerde, sorunların çözümü konusunda uzlaşma sağladı.

ABD ve Çin tarafları sorunları çözmede uzlaşma sağladı, System.String[]

ABD ile Çin'in üst düzey ticaret müzakerecileri, bir yıldan uzun süren ticaret savaşını bitirecek bir anlaşmanın "birinci aşaması"nı sağlamak üzere yaptıkları görüşmelerde, sorunların çözümü konusunda uzlaşma sağladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, anlaşmanın ilk aşaması için bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklamaya göre, dünyanın en büyük iki ekonomisinin yetkililer, birinci aşama anlaşma ile ilgili konuları ele aldılar ve konular üzerindeki görüşmeleri de sürdürme konusunda fikir birliği sağladılar. Taraflar ayrıca, görüşmelerde öne çıkan temel kaygıların da geride bırakılmasını öngören çözümler konusunda mutabık olduklarını belirttiler.

İki ülkeden farklı zamanlarda yapılan açıklamalara göre Kasım ayında tamamlanması beklenen anlaşmanın birinci aşamasının imzalanma sürecinin yeni yıla sarkabileceğine dikkat çekiliyor.

Ticaret savaşına son verecek anlaşmanın ilk aşamasında Çin'in beklentileri, ticaret savaşı başlangıcından bu yana getirilen ek gümrük vergilerinin indirilmesi üzerinde odaklanırken, ABD fikri haklarve daha bir dizi talebi konusunda ilerleme sağlanmasını istiyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan, operasyonda DEAŞ elebaşı Bağdadi'yi kovalayan köpeğe madalya
Türkiye'ye tehditler savuran ABD'li senatörden S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor' Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 16:00:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD ve Çin tarafları sorunları çözmede uzlaşma sağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]