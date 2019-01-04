Son Dakika Haberleri: ABD ve Çin Ticaret Görüşmelerine Pekin'de Devam Edecek

ABD ve Çin Ticaret Görüşmelerine Pekin'de Devam Edecek

1 saat önce

– ABD delegasyonu, ABD-Çin ticari görüşmeleri için gelecek hafta Pekin'e gidecek.

ABD ve Çin Ticaret Görüşmelerine Pekin'de Devam Edecek, System.String[]
ABD delegasyonu, ABD- Çin ticari görüşmeleri için gelecek hafta Pekin'e gidecek.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, 7-8 Ocak'ta Pekin'de gerçekleştirilecek olan görüşmenin ana hedefinin, iki ülke liderinin üzerinde anlaştığı "fikir birliğinin uygulanması" olacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ABD delegasyonuna ABD Yardımcı Ticaret Temsilcisi Jeffrey Gerrish'in öncülük edeceği yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergileri ve Çin'in misilleme ek gümrük vergileri uygulamalarının ardından iki ülke arasında ticari gerginlikler başlamış ve iki ülkenin ek gümrük vergileri 300 milyar doları geçmişti.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Aralık'ta Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde söz konusu ticari gerilimlerde ateşkes anlaşmasına varmış ve ticari görüşmelerin yeniden başlayacağı konusunda anlaşmışlardı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:24 Kaynak: DHA

Ekonomi
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