Son Dakika Haberleri: ABD ve Çin ticaret heyetleri yeniden müzakere masasında
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ABD ve Çin ticaret heyetleri yeniden müzakere masasında

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret gerilimi sürerken iki ülkenin müzakere heyetleri yaklaşık iki ay aradan sonra tekrar bir araya geliyor

ABD ve Çin ticaret heyetleri yeniden müzakere masasında, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasındaki ticaret gerilimi sürerken iki ülkenin müzakere heyetleri yaklaşık iki ay aradan sonra tekrar bir araya geliyor.


İki gün sürecek toplantı ekim ayı başında yapılacak üst düzey görüşmelerin temel hazırlığı niteliğinde. Ekim ayındaki zirvede atılacak adımlarla, iki ülkenin tüm dünyayı etkileyen ticaret savaşlarında baltaları kuma mı gömeceği yoksa yeni tarifeler gibi karşılıklı salvolara devam mı edeceği belli olacak.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:00 
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