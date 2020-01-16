ABD ve Çin, ticaret savaşını bitiren imzaları attı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD ve Çin, ticaret savaşını bitiren imzaları attı - Son Dakika Ekonomi

ABD ve Çin, ticaret savaşını bitiren imzaları attı

26 dakika önce

Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave vergilerle birlikte ABD ve Çin arasında ticaret savaşı başlamıştı. Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imza attı.

ABD ve Çin, ticaret savaşını bitiren imzaları attı, System.String[]

İki ülke arasındaki ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden, teknolojik ürünlerin üretiminde kullanılan nadir elementlere kadar birçok alana yayılmıştı.

İLK FAZ İMZALANDI

Yürütülen müzakereler sonucu, ticaret anlaşmasında ilk faz Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı.

Trump, Beyaz Saray'da canlı yayında düzenlenen törendeki konuşmasında, anlaşmanın dönüm noktası olduğunu söyledi. Yakın bir zamanda Çin'e gideceğini dile getiren Trump, "Bugün Çin ile daha önce atılmamış çok önemli bir adımı atarak birinci faz ticaret anlaşmasını imzalıyoruz. Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük." açıklamasını yaptı.

İKİNCİ FAZ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Trump, İkinci faz anlaşma için çalışmalara başlandığını ancak üçüncü faz gibi bir sürecin söz konusu olmadığını vurguladı.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu, anlaşmanın önemine vurgu yaparak iki ülke arasındaki bu ticaret anlaşmasının yeni bir dönemin işareti olduğunu ve bu iş birliğinin devam edeceğine inandıklarını ifade etti. Liu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Trump'a hitaben kaleme aldığı bir mektubu da katılımcıların önünde okudu.

ABD VE ÇİN TİCARET SAVAŞI

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı "Made in China 2025" ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın "başmüzakereci" sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında adeta mekik dokuması ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ay başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:18 Kaynak: AA
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