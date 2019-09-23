Son Dakika Haberleri: Abd ve çin: washington'daki ticaret görüşmeleri verimli geçti
Son Dakika Ekonomi Haber

Abd ve çin: washington'daki ticaret görüşmeleri verimli geçti

1 saat önce

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD ve Çin'in Perşembe ve Cuma günleri Washington'da ticaret ilişkilerini geliştirmeye yönelik "verimli" görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Abd ve çin: washington'daki ticaret görüşmeleri verimli geçti, System.String[]

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD ve Çin'in Perşembe ve Cuma günleri Washington'da ticaret ilişkilerini geliştirmeye yönelik "verimli" görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

USTR'dan yapılan açıklamada, "Bu görüşmeler verimli oldu ve ABD, Ekim ayında yapılacak üst düzey görüşmeler için Çin'den bir heyete ev sahipliği yapmayı bekliyor" denildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberinde de, Çin ve ABD'nin Washington'da "yapıcı" görüşmeler yaptıkları belirtildi ve iki ülkenin ayrıntıları Ekim ayında yapılacak görüşmelerde tartışma kararı aldıkları belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Washington, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle bir araya geldi
Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:31:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd ve çin: washington'daki ticaret görüşmeleri verimli geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]