ABD ve Filipinler "Balikatan" tatbikatına başladı - Son Dakika
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ABD ve Filipinler "Balikatan" tatbikatına başladı

28.03.2022 10:34
ABD ve Filipinler "Balikatan" tatbikatına başladı

ABD ve Filipinler askerinin katıldığı "Balikatan" (Omuz Omuza) tatbikatının başladığı bildirildi.

ABD ve Filipinler askerinin katıldığı "Balikatan" (Omuz Omuza) tatbikatının başladığı bildirildi.

Filipinler'in Luzon Adası'nda düzenlenen tatbikata, ABD'den 5 bin 100, Filipinler'den 3 bin 800 askeri personelin katıldığı belirtildi.

ABD'li askeri yetkili Jay Bargeron yaptığı açıklamada, "Filipinler ile ittifakımız Hint-Pasifik bölgesinde önemli güç ve istikrar kaynağı olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Filipinli askeri sözcü Albay Ramon Zagala da tatbikatın karşılıklı savunma için yapıldığını asla saldırı amacıyla düzenlenmediğini ifade etti.

Deniz güvenliği, amfibi harekatı, canlı atış, meskun bölgede askeri harekat, havacılık, afet yardımı gibi konulara odaklanılacağı aktarılan tatbikatın, iki ülke arasındaki ittifakı güçlendirdiği kaydedildi.

Son yılların en büyük askeri tatbikatlarından olan Balikatan tatbikatının, 8 Nisan'a kadar süreceği bilgisi paylaşıldı.

Balikatan tatbikatı, Filipinler ve ABD arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması çerçevesinde ilk kez 1951'de düzenlenmişti.

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Kaynak: AA

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