ABD ve Fransa: Yemen'in Şebve vilayetindeki şiddet olaylarından endişe duyuyoruz - Son Dakika
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ABD ve Fransa: Yemen'in Şebve vilayetindeki şiddet olaylarından endişe duyuyoruz

11.08.2022 13:57
ABD ve Fransa: Yemen'in Şebve vilayetindeki şiddet olaylarından endişe duyuyoruz

ABD ve Fransa, 8 Ağustos'tan bu yana Yemen'in güneydoğusundaki Şebve vilayetinde meydana gelen olaylar ve şiddet eylemleri ile ilgili endişe duyduğunu açıkladı.

ABD ve Fransa, 8 Ağustos'tan bu yana Yemen'in güneydoğusundaki Şebve vilayetinde meydana gelen olaylar ve şiddet eylemleri ile ilgili endişe duyduğunu açıkladı.

Yemen'deki ABD ve Fransız Büyükelçilikleri konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD'nin Sana Büyükelçisi Steven Fagin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Şebve'deki olaylardan endişe duyduğunu ifade etti.

Fagin, açıklamasında ABD'nin Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin Şebve'deki durumu sakinleştirme çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Yemen'deki Fransız Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da "Fransa, Şebve vilayetindeki şiddet olaylarından endişe duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Yemen halkının yararına olacak şekilde istikrar ve barış ortamının oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Şebve'deki olaylar

Şebve Valisi Avad bin el-Vezir'in 7 Ağustos'ta Özel Kuvvetler Komutanı Abdurabbu Laakeb'i görevden alması Şebve'nin merkezi Atak'ta gerginliğe neden olmuştu.

Atak'ta 8 Ağustos günü hükümete bağlı silahlı güçler, Şebve polisi ve 30. Zırhlı Tugay ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GKK) yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak vermişti.

Çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin çelişkili bilgiler verilirken, hükümetten veya GGK'den ise resmi açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklar, Şebve'deki çatışmalarda sivil kayıpların yanı sıra her iki taraftan onlarca ölü ve yaralı bulunduğunu belirtiyor.

Petrol sahalarının bulunduğu Şebve'nin stratejik önemi

Stratejik konuma ve önemli petrol kaynaklarına sahip Şebve, Yemen'in güneyinde yer alıyor.

Batısında El-Beyda ile Ebyen'in bulunduğu Şebve; doğuda ekonomik ve stratejik öneme sahip Hadramevt, güneyde Umman Denizi, kuzeyde de Hadramevt ve Marib ile çevrelenmiş durumda.

Şebve vilayeti, merkezi Atak olmak üzere 17 kentten oluşuyor. Yaklaşık 45 bin kilometrekare alana sahip Şebve, ülkedeki en büyük üçüncü il konumunda.

Şebve ayrıca ülkede petrol ve doğal gazın bulunduğu en önemli alanlardan biri. Yemen'deki en büyük doğal gaz sıvılaştırma şirketinin yer aldığı vilayet ayrıca halihazırda günde 8 bin varil petrol üretilen birkaç petrol sahasına sahip.

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Kaynak: AA

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