ABD ve Fransa'dan parlamento heyetleri Tayvan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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ABD ve Fransa'dan parlamento heyetleri Tayvan'ı ziyaret etti

08.09.2022 18:22
ABD ve Fransa'dan parlamento heyetleri Tayvan'ı ziyaret etti

ABD ve Fransa'dan iki parlamento heyeti, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret etti.

ABD ve Fransa'dan iki parlamento heyeti, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret etti.

Tayvan ajansı CNA'nın haberlerine göre, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Stephanie Murphy öncülüğündeki 8 kişilik Kongre heyeti ile Fransız Senatör Cyril Pellevat'ın başkanlık ettiği 5 kişilik parlamento heyeti, Ada'ya ziyarette bulundu.

Ada'ya dün gece gelen ABD'li heyet, ziyaret kapsamında bugün Tayvan lideri Tsai ile görüştü.

Heyete başkanlık eden, Temsilciler Meclisi İstihbarat ve Özel Operasyonlar Alt Komitesi Başkan Yardımcısı Murphy, partiler üstü heyetin ziyaretinin "Kongre'nin Tayvan'a desteğinin kaya gibi sağlam olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

Tsai de heyete destekleri için teşekkür ederek "Bu vesileyle dostlarımıza Tayvan'ın baskıya ve zorlamaya boyun eğmeyeceğini söylemek istiyorum. Demokratik kurumlarımızı ve yaşam biçimimizi savunacağız. Tayvan asla geri adım atmayacak." dedi.

Tayvan lideri, bölgede barış ve istikrarı korumak için ABD ile yakın iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

Fransız heyet, Meclis Başkanı ile görüştü

Öte yandan aynı günlerde adayı ziyaret eden Senatör Pellevat önderliğindeki Fransız heyet ise Tayvan Meclisi Başkanı You Si-kun ile bir araya geldi.

Pellavat görüşmede, Tayvan'ın demokrasi ve insan haklarının koruma ve uluslararası örgütlere katılma çabalarını desteklediklerini belirtti.

Fransa'nın Hint-Pasifik Bölgesi'nde istikrarı hedeflediği, bu doğrultuda Tayvan'ı "ortak" olarak gördüğü vurgulayan Pellevat, iki ülkenin ayrıca çip endüstrisi ve diğer yükselen teknolojilerin geliştirilmesinde iş birliğini derinleştirmesi umduklarını dile getirdi.

Meclis Başkanı You da demokratik ülkelerin, otoriterliğin yayılması karşısında demokrasinin alanının daha fazla daralmasını önlemek üzere iş birliğini güçlendirmesi gerektiği mesajını verdi.

Fransa'nın, Hint-Pasifik bölgesinde "vazgeçilmez güç" olduğunu ifade eden You, Tayvan'ın bölgede barış ve istikrara katkı sağlamak için Fransa'nın ortaklığına ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Heyet, bu yıl içinde Ada'yı ziyaret eden dördüncü Fransız parlamenter grubu oldu.

ABD'li heyet de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos'taki Tayvan ziyaretinden bu yana Ada'ya beşinci üst düzey ziyareti gerçekleştirdi.

Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb, Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn ve Arizona eyaleti Valisi Doug Ducey Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pelosi'nin ziyareti

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu.

Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti, Çin ordusu ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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Fransız ve ABD'li siyasilerin bu hafta Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor Fransız ve ABD'li siyasilerin bu hafta Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Kaynak: AA

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