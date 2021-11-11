ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore ile müzakerelerin nasıl devam ettirileceğini görüştü - Son Dakika

Kıdemli ABD'li ve Güney Koreli diplomatlar, Kuzey Kore ile durdurulan müzakerelerin nasıl yeniden başlatılacağı konusunu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığının Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Daniel Kritenbrink, Kuzey Kore, ekonomik iş birliği ve diğer konular da dahil olmak üzere güvenlik konularında görüşmelerde bulunmak üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'e geldi.

Kritenbrink ve Güney Koreli mevkidaşı Yeo Seung-bae, Kore Yarımadası'nda istikrarı sürdürmenin önemi konusunda anlaştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yaptığı açıklamada, ikilinin Kuzey Kore ile müzakereleri, mümkün olan en kısa sürede sürdürmenin yollarını tartıştığı belirtildi.

Seul'deki ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ikilinin "İttifakımızın Hint-Pasifik ve ötesinde kurallara dayalı uluslararası düzeni nasıl desteklemeye devam edebileceği" ifadelerine yer verildi.

ABD Büyükelçiliğine göre Kritenbrink, diğer Güney Koreli yetkililerle ayrı ayrı bir araya gelerek kritik ve gelişmekte olan teknolojiler üzerinde ekonomik ilişkiler ve ortaklıklar hakkında görüştü.

Kritenbrink, Güney Kore'nin iktidar partisi başkan adayı Lee Jae-myung ile bir araya geldi.