Almanya, ABD ve Güney Kore ortak tatbikatına katılacak - Son Dakika
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Almanya, ABD ve Güney Kore ortak tatbikatına katılacak

16.08.2022 15:09
Almanya, ABD ve Güney Kore ortak tatbikatına katılacak

ABD ve Güney Kore'nin, nükleer çatışma tehdidini arttıran Kuzey Kore'ye karşı önümüzdeki hafta gerçekleştireceği tatbikata Almanya da uçak gönderdi.

ABD ve Güney Kore'nin, nükleer çatışma tehdidini arttıran Kuzey Kore'ye karşı önümüzdeki hafta gerçekleştireceği tatbikata Almanya da uçak gönderdi.

ABD ve Güney Kore'nin, füze denemelerini ve nükleer çatışma tehdidini arttırarak giderek saldırganlaşan Kuzey Kore'ye karşı önümüzdeki hafta düzenleyeceği son yılların en büyük askeri tatbikatına Almanya da katılacak. Dün akşam saatlerinde Bavyera eyaletindeki bir hava üssünden havalanan 6 Eurofighter Typhoon savaş uçağı Singapur'a doğru yola çıktı. Cologne kentinden ise 3 adet A330 Çok Rollü Tanker ve Ulaştırma (MRTT) ile 4 adet A400M askeri nakliye uçağı 30 dakika ara ile havalandı. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşa değinerek, "Tabii ki odak noktamız direkt olarak Doğu fakat dikkatimiz diğer ulusların üzerinde de olmalı" dedi.

"Çin için bir tehdit yok"

Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz, Alman savaş uçaklarının uluslararası rotalara bağlı kalarak Güney Çin Denizi'ne çok yaklaşacaklarını fakat Tayvan Boğazı'ndan geçmeyeceklerini söyledi. Gerhartz, uçakların Tayvan yakınlarındaki uçuş rotalarıyla ilgili olarak da "Güney Çin Denizi ve Tayvan açıkça bölgedeki kilit noktalar" dedi. Gerhartz ayrıca, Avustralya'daki tatbikatlara katılmalarının Çin'e herhangi bir tehdit mesajı taşımadığını da belirtti. Avustralya'nın Almanya Büyükelçisi Philip Green ise "Her ülkenin kendi egemen seçimlerini yapabileceği, istikrarlı, barışçıl ve stratejik bir denge sağlayabileceği bölge arıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore'den misilleme bekleniyor

ABD ve Güney Kore tatbikatları "savunma" olarak nitelendirirken, Ulchi Özgürlük Kalkanı'nın tüm tatbikatları "işgal provası" olarak tanımlayan ve nükleer silah ile füze denemelerini meşru kılmaya çalışan Kuzey Kore'de büyük tepkiye yol açması bekleniyor. Pyongyang yönetimi, ABD ile Güney Kore'nin bölgedeki ortak askeri tatbikatlarını "tehdit" olarak görürken, genellikle füze testleri veya tehdit söylemleriyle karşılık veriyor. - BERLİN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Almanya, ABD ve Güney Kore ortak tatbikatına katılacak - Son Dakika

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