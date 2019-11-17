Son Dakika Haberleri: ABD ve Güney Kore ortaklığındaki askeri harekata "iyi niyet" ertelemesi
Son Dakika Güncel ABD ve Güney Kore ortaklığındaki askeri harekata 'iyi niyet' ertelemesi - Son Dakika

ABD ve Güney Kore ortaklığındaki askeri harekata "iyi niyet" ertelemesi

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore ile ortak yapılması planlanan askeri tatbikatı, Kuzey Kore'ye yönelik "iyi niyetlerinden" dolayı, ertelediklerini duyurdu.

ABD ve Güney Kore ortaklığındaki askeri harekata

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore ile ortak yapılması planlanan askeri tatbikatı, Kuzey Kore'ye yönelik "iyi niyetlerinden" dolayı, ertelediklerini duyurdu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlen Asya Savunma Bakanları Konferansı'na katılan Bakan Esper, sonrasında düzenlediği basın toplantısında bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esper, bölgedeki gerginliğin düşürülmesi ve komşu ülkeler arasında barışın sağlanmasına vurgu yaparak, bu kapsamda Güney Kore ile yapılması planlanan kapsamlı askeri harekatın ertelendiğini açıkladı.

Ertelemenin Kuzey Kore'ye verilmiş bir taviz olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Esper, "Bu adım ABD ve Güney Kore'nin, nükleer silahlardan arınması ve diplomatik yola ağırlık vermesi konusunda Kuzey Kore'ye gösterdiği bir iyi niyettir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Esper'in sözlerine yazılı bir cevap veren Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pyongyang'a yönelik "düşmansı tavırlarından" vazgeçmediği sürece görüşmeler devam etse de nükleer silah konusunda pazarlığa açık olmadıklarını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Washington'un geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) sunulan Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerinin kınandığı bir tasarıya destek vermesi eleştirilirken, tasarının Kuzey Kore'yi "yalnızlaştırma girişimi" olduğu savunuldu.

Ertelendiği açıklanan askeri tatbikata da değinilen açıklamada, "ABD ve Güney Kore ortaklığında yapılan bu provakatif askeri tatbikatlar, işgale hazırlıktır." ifadesine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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