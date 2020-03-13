ABD ve İngiliz medyasının koronavirüs haberlerinde Türkiye'den fotoğraf kullanmasına tepki - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD ve İngiliz medyasının koronavirüs haberlerinde Türkiye'den fotoğraf kullanmasına tepki - Son Dakika Dünya

ABD ve İngiliz medyasının koronavirüs haberlerinde Türkiye'den fotoğraf kullanmasına tepki

6 saat önce

New York Times, CNN ve BBC gibi Amerikan ve İngiliz medya kuruluşlarının Avrupa ile ilgili koronavirüs konulu haberlerde salgının en az görüldüğü ülkelerden biri olan Türkiye'den fotoğraf paylaşması tepki topladı.

ABD ve İngiliz medyasının koronavirüs haberlerinde Türkiye'den fotoğraf kullanmasına tepki, System.String[]

Amerikan ve İngiliz medyasının Avrupa ile ilgili koronavirüs konulu haberlerde salgının en az görüldüğü ülkelerden biri olan Türkiye'den fotoğraf paylaşması tepki topladı.


Bu tarz fotoğraf paylaşımının devam etmesi üzerine Washington'daki Türk Büyükelçiliği bir twitter mesajı yayımlayarak bazı medya kuruluşlarını kınadı.

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Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:46 
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