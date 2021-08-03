ABD ve İngiltere büyükelçilikleri, Taliban'ın Kandahar'da sivil katliamı yaptığını belirtti - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD ve İngiltere büyükelçilikleri, Taliban'ın ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde sivil katliamı yaptığını açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Kabil büyükelçiliklerden yapılan ortak açıklamada, Kandahar'da Taliban'ın savaş suçu işlediği bildirildi.

Taliban militanlarının, Kandahar'ın Spin Boldak ilçesinde sivilleri katlettiği ifade edilen açıklamada, olayın soruşturulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği kaydedildi.

Taliban'a hitaben "Savaşçılarınızı şimdi kontrol edemiyorsanız, daha sonra yönetimde hiçbir şey yapamayacaksınız." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, ülkede devam eden savaşın sona ermesi ve derhal ateşkesin sağlanması çağrısı yapıldı.

Öte yandan Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Taliban militanlarının, Spin Boldak ilçesini kontrol ettiği sırada yaklaşık 40 sivili öldürdüğünü, halkın mallarını yağmaladığını belirtti.

Taliban militanları, 14 Temmuz'da Pakistan sınırındaki Spin Boldak ilçesi ve sınır kapılarını ele geçirmişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.