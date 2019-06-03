Son Dakika Haberleri: ABD ve İngiltere'den Sudan'da göstericilere müdahaleye tepki
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ABD ve İngiltere'den Sudan'da göstericilere müdahaleye tepki

1 saat önce

ABD'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da göstericilere yönelik müdahaleyi, "hata" şeklinde nitelendirerek, sorumluluğun Askeri Konseye ait olduğunu bildirdi.

ABD ve İngiltere'den Sudan'da göstericilere müdahaleye tepki, System.String[]
ABD'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da göstericilere yönelik müdahaleyi, "hata" şeklinde nitelendirerek, sorumluluğun Askeri Konseye ait olduğunu bildirdi.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Sudan güvenlik güçlerinin, göstericilere müdahalesi hatadır, buna son verilmedir. Sorumluluk Askeri Konseye aittir." ifadeleri kullanıldı.
İngiltere'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Sıddık da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ordunun göstericilere yönelik müdahalesinden derin endişe duyduğunu belirtti.
Büyükelçi Sıddık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu türden bir saldırıya herhangi bir mazeret gösterilmemeli ve sivillere yönelik saldırı hemen durmalı."
Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından, sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:27 Kaynak: AA
İngiltere, Hartum, Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Güncel
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