ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı - Son Dakika

ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı

11.05.2021 10:05

Mescid-i Aksa'yı basan ve Filistinli sivillere karşı başlattığı şiddet tırmanmaya devam eden İsrail güçleriyle ilgili ABD Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan benzer açıklamalar geldi. Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırısının kabul edilemeyeceğini belirten Kirby, "İsrail'in kendini savunmadaki ihtiyaçları konusunda iş birliği yapmaya hazırız" derken; Raab ise, "İngiltere, Kudüs ve İsrail içindeki yerlere roket atılmasını kınıyor" şeklinde konuştu.

Mescid-i Aksa'yı basarak Filistinli sivillere saldıran İsrail'in tüm dünyada tepkiler gelirken ABD bu gelişmelere sessiz kalıyor. İsrail'in saldırılarını kınamaktan bile geri duran ABD yönetimi, İsrail'e desteğini yineleyen bir açıklama yaptı.

Günlük basın toplantısında Kirby, Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlere ilişkin "Bugün Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırısı kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. Burada da bakanlık olarak İsrail'in kendini savunma ve koruma konusundaki ihtiyaçları konusunda iş birliği yapmaya hazırız" dedi.

"İSRAİL'E SORUN"

Bir gazetecinin "İsrail'in Kudüs'te silahsız Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından endişeli misiniz?" sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun İsrail'e sorulmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası masumların öldürüldüğünü görmek istemiyoruz. Kimse şu şiddet seviyesini görmek istemiyor ancak (daha önce) verdiğim yanıtta da söylediğim gibi bu roket saldırıları kabul edilemez."

İNGİLTERE'DEN DE BENZER BİR AÇIKLAMA GELDİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrail'e roket atılmasını kınarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında çocukların da olduğu sivillerin öldürülmesine tepki göstermedi. Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere, Kudüs ve İsrail içindeki yerlere roket atılmasını kınıyor" ifadesini kullandı. Kudüs ve Gazze'de devam eden şiddetin sona ermesi gerektiğini belirten Raab, Gazze'de aralarında çocukların da olduğu sivillerin öldürülmesine değinmedi.

FİLİSTİNLİLERE YAPILAN SALDIRILARA TEPKİ GÖSTERMEDİLER

Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik müdahaleye de tepki göstermeyen İngiliz Bakan, tüm tarafların acilen gerilimi düşürmesine, sivil nüfusun hedef alınmasına son verilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı

Amerika Birleşik Devletleri, England, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı - Son Dakika Dünya


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