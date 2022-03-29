ABD ve İngiltere'nin Trablus Büyükelçileri Libyalı siyasilerle görüştü - Son Dakika

ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland ile İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall, Libya'daki 19 siyasi partinin liderleri ile Tunus'ta bir araya geldi.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşme, Tunus Ulusal Demokratik Enstitüsünün (NDI) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Büyükelçi Norland, İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Hurndall ile siyasi parti liderlerinin coşkusuna tanık olduğunu belirterek, "Parti liderlerini Libya'nın seçimlere doğru gitmesi konusundaki kararlı çabalarından ötürü takdir ediyorum. ABD, her zaman bu çabanın yanında olacaktır." ifadesini kullandı.