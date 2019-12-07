Son Dakika Haberleri: ABD ve İran arasında İsviçre'nin arabuluculuğuyla tutuklu takası yapıldı
Son Dakika Dünya ABD ve İran arasında İsviçre'nin arabuluculuğuyla tutuklu takası yapıldı - Son Dakika Dünya

ABD ve İran arasında İsviçre'nin arabuluculuğuyla tutuklu takası yapıldı

7 saat önce

İran ve ABD arasındaki ikili ilişkilerde kriz yaşandığı dönemde uluslararası kamuoyunu 'şaşırtan' bir gelişme yaşandı. İsviçre'nin arabuluculuğunda Tahran ile Washington arasında tutuklu takası gerçekleşti.

ABD ve İran arasında İsviçre'nin arabuluculuğuyla tutuklu takası yapıldı, System.String[]

İran ve ABD arasındaki ikili ilişkilerde kriz yaşandığı dönemde uluslararası kamuoyunu 'şaşırtan' bir gelişme yaşandı. İsviçre'nin arabuluculuğunda Tahran ile Washington arasında tutuklu takası gerçekleşti.


Bu bilgi, iki ülkenin dışişleri bakanlarının Twtiter hesaplarından yaptığı açıklamayla teyit edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:29 
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