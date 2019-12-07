ABD ve İran arasında İsviçre'nin arabuluculuğuyla tutuklu takası yapıldı

İran ve ABD arasındaki ikili ilişkilerde kriz yaşandığı dönemde uluslararası kamuoyunu 'şaşırtan' bir gelişme yaşandı. İsviçre'nin arabuluculuğunda Tahran ile Washington arasında tutuklu takası gerçekleşti.



Bu bilgi, iki ülkenin dışişleri bakanlarının Twtiter hesaplarından yaptığı açıklamayla teyit edildi.